Il Cardinal Bassetti sui passi di don Tonino e Nicola Paglia a Molfetta e Giovinazzo

La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi si appresta ad accogliere in Puglia il CardinaleAcivescovo di Perugia e Città della Pieve, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana.Si tratta di una due giorni denominata "Pellegrino sui passi del Venerabile Don Tonino Bello e del Beato Nicola Paglia", in cui il porporato visiterà le città di Molfetta e Giovinazzo, che tanto sono legate a queste due figure.Questo è il programma che si svolgerà tra sabato e domenica prossimi:- Sabato 18 marzo, giorno della nascita di don Tonino Bello, il Cardinale alle ore 18.00 presiederà la S. Messa nella Cattedrale di Molfetta, per ricordare la figura del compianto vescovo Venerabile nell'ambito della Giornata diocesana di prossimità alle persone fragili.- Domenica 19 marzo, Sua Eminenza , accompagnato dal Vescovo della Diocesi S.E. Mons. Domenico Cornacchia, sarà a Giovinazzo alle ore 10.30 e sarà accolto nella parrocchia di San Domenico, dove presiederà la celebrazione eucaristica in ricordo del nostro illustre concittadino, il(le cui spoglie sono custodite nella Basilica di San Domenico a Perugia. Alla messa, che sarà trasmessa in diretta da TeleDehon, sul canale 19 del digitale terrestre, parteciperanno l'intero clero giovinazzese, i frati e le suore, le autorità civili e militari, le confraternite e le associazioni laicali.In occasione dei suoi dieci anni di pontificato, Papa Francesco, rilasciando una intervista al Fatto Quotidiano, che ha abbracciato svariate tematiche che riguardano la Chiesa e l'umanità tutta, ha ricordato don Tonino Bello e ha affermato che per la Chiesa si augura che impari davvero ad «uscire, deve stare in mezzo alla gente», rimarcando una volta di più l'esempio dato dal prelato salentino: «Un grande vescovo pugliese che stava in mezzo al suo popolo - ha detto il Pontefice ricordandolo - e ha lottato con tutte le sue forze per la pace. Un uomo non compreso nel suo tempo perché era molto avanti. Lo si sta riscoprendo oggi. Un profeta!».Queste le sue parole che riempiono di speranza quanti hanno amato don Tonino ed auspicano una sua beatificazione al più presto. Con il Cardinal Bassetti a Molfetta e Giovinazzo quella fiammella mai sopita si rinvigorirà ulteriormente.