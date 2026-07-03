Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato

IL PROGRAMMA DEL 4 LUGLIO IN SINTESI

IL PROGRAMMA COMPLETO DI GIORNATA

Prenderà il via questa sera la 16ª edizione dellaun format ideato dasotto il porticato del Palazzo Metropolitano e poi portato da 12 anni a Giovinazzo. L'evento è organizzato dell'sotto la direzione artistica ditre luoghi incantevoli del borgo antico - Palazzo Vescovile, piazza San Felice e piazza Meschino - pulseranno di versi e musica, che si fonderanno in una serata da vivere e gustare sino in fondo.L'edizione di quest'anno si distingue per una profonda riflessione sull'etica del linguaggio e sull'erranza, oltre a celebrare un importante anniversario storico e civile: l'ottantesimo anniversario del suffragio universale in Italia (1946-2026), esplorato attraverso la voce e la sensibilità delle autrici contemporanee.La manifestazione prenderà il via la mattina di sabato 4 luglio presso il Palazzo Vescovile con i Seminari Poetici del Mediterraneo, inaugurati quest'anno da un focus di Amedeo Anelli sull'etica del linguaggio nella letteratura globale.Nel pomeriggio, la stessa cornice seicentesca ospiterà il concerto inaugurale di Daniela Ippolito (arpa) e Vincenzo Mastropirro (flauto), introducendo una fitta sequenza di recital d'autore, tra cui spiccano Carlo Alberto Sitta e l'ospite internazionale Milica Lilic, e un importante momento di riflessione civile: il focus dedicato all'ottantesimo anniversario del suffragio universale in Italia (1946-2026) curato da Marta Pisani e Lucia Diomede.La serata del Palazzo Vescovile proseguirà tra i reading del Centro Studi "Cristanziano Serricchio", le tappe corali di "Poesia in festa" e la grande striscia collettiva curata dal sodalizio In Folio di Elisabetta Stragapede, per poi chiudersi sulle note acustiche di Mariangela Di Capua e Mauro Stallone. In contemporanea, la Sala San Felice si animerà con lo spazio "Comunicazione Plurale" di Elena Diomede, arricchito da una drammatizzazione futurista sulle musiche di Francesco Casavola, i reading lucani di "Matera Poesia 1995" e l'intimo "Convivio di Poeti" coordinato da Onofrio Arpino.Seminari poetici del MediterraneoOre 11.00 Seminario a cura di Amedeo Anelli, Etica del linguaggio e poesia nella Weltlitertur.Assistenza di sede, registrazione e consegna libri per eventuale vendita: Francesco Antonio Schiraldi, Chiara Colaianni, Antonella Muciaccia, Alessia De NucciOre 18.00 Concerto inaugurale. Daniela Ippolito, voce e arpa Vincenzo Mastropirro, flauto Presentano Gianni Antonio Palumbo e Angela Di LisoOre 18.30 Recital di Carlo Alberto Sitta, Itinerari in versiOre 19.00 Recital di Amedeo Anelli, Per una poesia polifonica e di pensieroOre 19.20 Intervento e recital di Milica LilicOre 19.40 Intervento di Marta Pisani, 1946 – Dalla voce poetica al voto per l'ottantesimo anniversario del suffragio universale. Con la partecipazione di Lucia Diomede.Ore 19.50 Poesia in festa. Conduce Gianni Antonio PalumboCon Aurelio Bettini, Massimo Conese, Maria Grazia Palazzo, Maria Addamiano, Stefano Carbone, Francesca Tuscano, Ulrich Estarossa, Rosalba Fantastico di KastronOre 20.50 Intervento poetico di Barbara MastrovitiOre 21.05 Reading a cura del Centro studi Cristanziano Serricchio, coordina Raffaela La Torre. Con Fausta Altavilla, Raffaela La Torre, Michela Lombardi.Ore 21.25 Poesia in festa. Conduce Vito Davoli. Con Giuseppina Di Leo, Maria Luigia Troiano, Gaetano Bucci, Stefania Iaquinta, Valentina Soranna, Davide Spiro Fabiano.Ore 22 Evento di In FolioA cura di Elisabetta StragapedeCon Gianpaolo Altamura, Nicola Cafagna, Filomena Camerino, Marco Cardetta, Rosa Colella, Lucia Diomede, Maria Grazia D'Auria, Vito de Leo, Vincenza Di Schiena, Vincenzo Mastropirro, Assunta Spedicato, Antonella Vairano, Pasquale Vitagliano, Pasqua Demetrio, Elisabetta Stragapede.Ore 23: Concerto finale. Mariangela Di Capua in voce, Mauro Stallone alla chitarra.Conduce Angela di Liso. Assistenti di sala Marcello De Nucci, Giovanna Sgherza, Marta Pisani.Ore 20 COMUNICAZIONE PLURALE, Tematica: La Poesia: radice d'identità, a cura di Elena Diomede.Prima parte con Elena Diomede, Paolo Amoruso, Chiara Cinquepalmi, Monica Messa, Angela RedavidSeconda parte: Rappresentazione del testo drammatizzato a due voci: Lo specchio di Hrand Nazariantz - Musiche di Francesco Casavola Interpreti: Ilaria Ricci e Leo Lestingi.Ore 21.00: Intervento musicale. Mariangela Di Capua in voce, Mauro Stallone alla chitarraOre 21.20: Reading di Matera Poesia 1995 - A cura di Maria Antonella D'AgostinoCon Maria Antonella D'agostino, Donato Loscalzo, Angela Ambrosini, Virginia Rescigno, Angela Uricchio, Rosa Loponte, Vincenzo Risimini, Elisabetta Biondi Della Sdriscia, Cristiano D'Orazio.Ore 22.10 IL CONVIVIO DI POETI, a cura di Onofrio ArpinoCon Gennaro Ferorelli, Maria Salesiano, Pierpaolo Benedettini, Grazia Lorusso, Daniela Lupi, Emilio Lastrucci, Enzo Spera, Onofrio Arpino.