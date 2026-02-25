spi cgil generiche x
Attività fisica per over 60, se ne parla a Giovinazzo nella sede dello SPI-CGIL

Interverrà il prof. Giuseppe Casadibari

Giovinazzo - mercoledì 25 febbraio 2026
Giovedì 26 febbraio, alle ore 18:30, nella sede dello SPI-CGIL in piazza Vittorio Emanuele II n. 20, a Giovinazzo, si terrà un incontro dedicato all'attività fisica, dal titolo: "Attività fisica per gli over 60 – dalla teoria alla pratica".

L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e attivo nella terza età, offrendo indicazioni utili e suggerimenti pratici per mantenere il benessere psicofisico attraverso il movimento. Interverrà il Prof. Giuseppe Casadibari, docente di Scienze Motorie e Sportive presso il Liceo Scientifico e Artistico Galileo Galilei. L'incontro è aperto a tutti gli interessati.
