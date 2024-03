Cambiamenti climatici, lo SPI Giovinazzo ospita il prof. Giovanni Volpicella

Ormai da decenni la comunità scientifica internazionale ha espresso diverse opinioni su come il clima del Pianeta stia cambiando in modo molto preoccupante e di come le responsabilità di questi mutamenti siano da attribuire alle attività umane, prima fra tutte l'uso massiccio dei combustibili fossili. Oggi conviviamo ripetutamente con fenomeni climatici sempre più estremi e devastanti.Losi è sempre occupato delle tutele collettive e individuali dei propri iscritti in tutti gli ambiti della società, compreso quello ambientale. Il Direttivo di Giovinazzo ha sempre pensato che l'informazione e la formazione siano essenziali per coniugare i diritti del lavoro con i diritti universali di tutti i cittadini, lavoratori e pensionati.Con questo presupposto, stasera, venerdì 22 marzo, alle ore 18.30, ilospita il Presidente dell'associazione ambientalista Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna,che ci parlerà dei cambiamenti climatici in atto e di ciò che possiamo fare come comunità. L' occasione sarà propizia per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività pasquali.