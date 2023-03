Autonomia differenziata, SPI Cgil Giovinazzo raccoglie firme per opporsi

«Il 2 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge (Calderoli), recante disposizioni per l'autonomia differenziata delle regioni. Il disegno di legge Calderoli implica una trasformazione radicale degli assetti di potere in Italia. Sono temi cruciali e a definirli non può essere una semplice intesa tra Stato e regioni, superando il Parlamento».Così, in una nota, lo, il sindacato che mette insieme i pensionati. Una opposizione all'autonomia differenziata che è arrivata forte e chiara in queste settimane da tutto il fronte di sinistra, partiti, movimenti ma anche sindacati.«A nostro avviso - spiegano dallo SPI Giovinazzo - con l'autonomia differenziata si vuole dividere il Paese, favorendo le regioni che già viaggiano a velocità diversa nei confronti delle aree più deboli dell'Italia. È un provvedimento che contrasta con il patto di solidarietà della nostra Costituzione e che estenderà ulteriormente le disuguaglianze tra i cittadini. Ed è per questo che noi, come SPI Giovinazzo, domenica 5 marzo saremo in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, per la raccolta firme per opporci all' autonomia differenziata, per la difesa della Costituzione, dell'unità del Paese e della centralità del Parlamento».