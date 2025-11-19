Sindacati
Critiche alla Legge di Bilancio: lo SPI CGIL di Giovinazzo organizza un incontro
Appuntamento questa sera, 19 novembre, alle 18.00
Giovinazzo - mercoledì 19 novembre 2025
La CGIL esprime forte critica nei confronti della Legge di Bilancio predisposta dal Governo per il prossimo anno, evidenziando come il provvedimento sia inadeguato e non risponda alle esigenze fondamentali dei cittadini su questi importanti temi: salari e pensioni non protetti.
Il testo non prevede misure efficaci per tutelare il potere d'acquisto di salari e pensioni, lasciandoli esposti e vulnerabili di fronte al persistente aumento dell'inflazione. Sanità pubblica a rischio: non vengono stanziate le risorse necessarie per il Servizio Sanitario Nazionale.
Questa mancanza è destinata a peggiorare ulteriormente la situazione, determinando un drammatico allungamento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie. Giovani senza sostegno: la manovra è priva di provvedimenti concreti e mirati a sostenere l'inserimento dei giovani nel sistema produttivo, ignorando di fatto l'emergenza occupazionale giovanile.
Per approfondire il punto di vista del sindacato su queste tematiche cruciali, lo SPI- CGIL invita la cittadinanza a partecipare ad un incontro che si terrà mercoledì 19 novembre alle ore 18:00 presso la sede del Sindacato Pensionati Italiani (SPI-CGIL) in Piazza Vittorio Emanuele II n. 20. Interverrà Alessandro De Mario, Segretario Provinciale del sindacato pensionati SPI-CGIL.
