Critiche alla Legge di Bilancio: lo SPI CGIL di Giovinazzo organizza un incontro

La CGIL esprime forte critica nei confronti dellapredisposta dal Governo per il prossimo anno, evidenziando come il provvedimento sia inadeguato e non risponda alle esigenze fondamentali dei cittadini su questi importanti temi: salari e pensioni non protetti.Il testo non prevede misure efficaci per tutelare il potere d'acquisto di salari e pensioni, lasciandoli esposti e vulnerabili di fronte al persistente aumento dell'inflazione. Sanità pubblica a rischio: non vengono stanziate le risorse necessarie per il Servizio Sanitario Nazionale.Questa mancanza è destinata a peggiorare ulteriormente la situazione, determinando un drammatico allungamento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie. Giovani senza sostegno: la manovra è priva di provvedimenti concreti e mirati a sostenere l'inserimento dei giovani nel sistema produttivo, ignorando di fatto l'emergenza occupazionale giovanile.Per approfondire il punto di vista del sindacato su queste tematiche cruciali, lo SPI- CGIL invita la cittadinanza a partecipare ad un incontro che si terrà mercoledì 19 novembre alle ore 18:00 presso la sede delin Piazza Vittorio Emanuele II n. 20. Interverrà Alessandro De Mario, Segretario Provinciale del sindacato pensionati SPI-CGIL.