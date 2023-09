Più risorse al Servizio Sanitario Nazionale, se ne occupa lo SPI-CGIL di Giovinazzo

I principi fondamentali su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), istituito con la legge n. 833 del 1978 sono l'universalità, l'uguaglianza e l'equità. All' art 1 è sancito che "La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana".Lo, è da sempre impegnato nella rivendicazione del diritto alla salute e ritiene che al Servizio Sanitario Nazionale e al sistema socio-sanitario pubblico e universale vadano garantite le necessarie risorse economiche, umane e organizzative per recuperare i divari nell' assistenza territoriale e valorizzare il lavoro di cura.È necessario Investire nell' assunzione di personale medico e paramedico, sostenere le persone non autosufficienti e tutelare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Per conoscere alcuni aspetti della legge 883/78 istitutiva del SSN,lo SPI organizza un incontro pubblico con il dott. Sergio Altizio.