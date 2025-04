Psoriasi e protezione della pelle: se ne parla in un incontro dello SPI Giovinazzo

Powered by

Nella stagione estiva l'esposizione ai raggi solari e alle elevate temperature, possono comportare potenziali rischi diretti e indiretti per la salute. Lo SPI CGIL Giovinazzo ha da tempo avviato iniziative mirate alla salvaguardia della salute nella prospettiva di prevenire e informare.Giovedì 10 aprile alle ore 19:00, presso la sede SPI di Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele II, si terrà un incontro con ilmedico di base, che aggiornerà i presenti sullanella stagione estiva. Data l'importanza di una informazione chiara ed efficace sulla salute, tutti i cittadini sono invitati a partecipare per trascorrere un'estate serena, al riparo da spiacevoli inconvenienti.