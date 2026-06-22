Tutto il programma della Festa per il Sacro Cuore di Gesù a Giovinazzo

PROGRAMMA 2026 FESTA SACRO CUORE DI GESÙ

È da anni una delle feste più sentite dalla gente di Giovinazzo. Partirà il 25 giugno la Festa per ilorganizzata dall'omonima associazione guidata dal presidente Michele Depalo, sotto la guida spirituale di don Cesare Pisani ed in coordinamento della parrocchia Sant'Agostino.Non più una festa di quartiere, ma un momento dell'anno tra fede e devozione popolare che interesserà anche altri rioni, in cui i devoti sono davvero tanti e chiedono attenzione. Da domani, 25 giugno, inizierà la Novena che si concluderà il 3 luglio. Il 5 luglio ci sarà la festa esterna.Di seguito il programma completo.Ore 8.00 - Santa Messa e Novena.Ore 18.15 - Santo Rosario meditato.Ore 18.45 - Novena.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 18.00 - Giro per la città della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese".Ore 19.00 - Santa Messa officiata da don Ignazio De Nichilo.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da don Ignazio Gadaleta della parrocchia di San Michele Arcangelo in Ruvo di Puglia.Ore 19.00 - Santa Messa solenne presieduta da Mons. Domenico Basile, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Ore 8.30 - 10.00 e 11.30 Sante Messe.Ore 19.00 - Santa Messa solenne officiata da don Cesare Pisani.Ore 19.00 - Santa Messa presieduta da don Salvatore Summo, parroco emerito della Concattedrale di Ruvo di Puglia.Parteciperanno al rito le Guardie d'Onore dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù dell'omonima parrocchia di Molfetta.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da padre Gianni Gelato della Basilica della Madonna dei Martiri di Molfetta.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da don Nino Prisciandaro della parrocchia di Santa Maria della Stella di Terlizzi.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da don Paolo Malerba della parrocchia Maria SS Immacolata di Molfetta.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da don Beppe de Ruvo della parrocchia Madonna della Pace di Molfetta.Ore 20.30 - "Echi d'Armonia" - concerto a cura del quartetto d'archi Vernè.Ore 19.00 - Santa Messa solenne presieduta da don Michele Berardi, parroco della Santa Famiglia di Ruvo di Puglia.Ore 21.00 - Piazza Sant'Agostino: musical a cura della Okiko The Drama Company e dell'Orchestra di musica leggera "Filippo Cortese" di Giovinazzo.Ore 8.00 - Lancio di razzi sul molo di Levante.Ore 8.30 - Santa Messa.Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese".Ore 10.30 - Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione maschile "Sacro Cuore di Gesù" e all'Apostolato di preghiera. Benedizione degli scapolari dei nuovi associati.Ore 19.00 - Santa MessaAl termine solenne processione per le vie cittadine della sacra effigie.piazza Sant'Agostino, via De Gasperi, via Gioia, via Ugo Bassi, via Cialdini, via Marsala, via Dogali, via Papa Giovanni XXIII, via Elefante, via Fossato, piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, piazza Sant'Agostino.La processione sarà accompagnata dal complesso bandistico "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 23.00 - Grandioso spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.Ore 19.00 - Santa Messa di ringraziamento. Al termine la consegna del 3° Premio bontà del Sacro Cuore di Gesù.