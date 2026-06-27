Vita di città
Stasera la consegna del 3° Premio bontà Sacro Cuore di Gesù
Serata anticipata, era prevista per il 6 luglio
Giovinazzo - domenica 28 giugno 2026 1.24
Sono ufficialmente entrati nel vivo i festeggiamenti nella parrocchia Sant'Agostino per il Sacro Cuore di Gesù. Ieri sera, sabato 27 giugno, Monsignor Domenico Basile, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ha officiato la santa messa vespertina, importante passaggio nella comunità guidata dal vicario foraneo, don Cesare Pisani.
Stasera, contrariamente a quanto previsto nel programma inizialmente fornito dall'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, ci sarà alle 19.00 la celebrazione eucaristica ed a seguire la consegna del 3° Premio bontà del Sacro Cuore di Gesù. Le serata era prevista originariamente per il 6 luglio al termine dei festeggiamenti.
Va sottolineato che la festa esterna si svolgerà domenica prossima, 5 luglio, e l'itinerario della sacra effigie coinvolgerà quest'anno anche molte strade del quartiere San Giuseppe. Una scelta ponderata, voluta dal presidente Michele Bavaro, in accordo con don Cesare Pisani, per ringraziare i tanti devoti residenti in quel rione.
Stasera, contrariamente a quanto previsto nel programma inizialmente fornito dall'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, ci sarà alle 19.00 la celebrazione eucaristica ed a seguire la consegna del 3° Premio bontà del Sacro Cuore di Gesù. Le serata era prevista originariamente per il 6 luglio al termine dei festeggiamenti.
Va sottolineato che la festa esterna si svolgerà domenica prossima, 5 luglio, e l'itinerario della sacra effigie coinvolgerà quest'anno anche molte strade del quartiere San Giuseppe. Una scelta ponderata, voluta dal presidente Michele Bavaro, in accordo con don Cesare Pisani, per ringraziare i tanti devoti residenti in quel rione.