Attentato a Sigrfido Ranucci, la solidarietà della città di Giovinazzo

«Massima solidarietà a Sigfrido Ranucci, una bomba ha distrutto le sue auto e ha attentato alla sua vita e a quella della sua famiglia.abbiamo apprezzato il suo lavoro, un giornalista d'inchiesta già vittima di minacce e intimidazioni e spesso tutto questo sembra normale ma non lo è.è uno dei pilastri di una sana democrazia e oggi ce ne ricordiamo ancora di più».Così il sindaco di Giovinazzo,, sui canali social ha voluto ribadire un concetto semplice ma sempre più in discussione in Italia da decenni: la libertà di stampa è un valore fondante della Repubblica, sancito dalla Costituzione, e le continue interferenze di vario colore politico e da parte di ambienti criminali, nel locale come su scala nazionale, all'attività d'informazione e d'inchiesta, non possono in alcun modo minare questo principio. Accade con meno risonanza ed in forme fortunatamente molto meno cruente anche a chi fa informazione di prossimità, quasi a cadenza quotidiana, pessima pratica italica.A Ranucci, inevitabilmente, la solidarietà dell'intero Viva Network.