"Arte all'alba", così la Pro Loco Giovinazzo ha unito bellezza e bontà gastronomiche

ovvero come unire bellezza e bontà.Buona la prima per l'evento organizzato dalla Pro Loco di Giovinazzo nelle prime ore di sabato 26 luglio. In 15 hanno potuto dipingere liberamente in piazzale Aeronautica Militare le borse di tela ispirate agli scorci più suggestivi della perla dell'Adriatico meridionale.«Dalle 5:30 del mattino fino alle 8 - commentano via social dall'associazione di piazza Umberto I -, il mare, il sole nascente e il suono delle onde hanno fatto da cornice a un'atmosfera davvero magica, resa ancora più speciale dalla musica dal vivo del polistrumentista Giulio Dinice, che con armonica, organetto, chitarra e tamburello ha accompagnato il sorgere del giorno».E dopo aver riempito occhi e cuore, l'evento si è concluso con una colazione speciale a base di pizzella giovinazzese, il prodotto da forno per eccellenza della tradizione locale. Un modo per esaltare la convivialità, ma soprattutto un modo per far conoscere una ricetta unica nel Barese che caratterizza Giovinazzo.