Via per sempre l'asfalto da piazza Duomo a Giovinazzo

Si va completando la prima parte del cantiere per il ribasolamento dia Giovinazzo. Il cantiere aveva subito un arresto per permettere la sostituzione dei sottoservizi grazie ad Acquedotto Pugliese.L'azienda modugnese vincitrice dell'appalto sta lavorando con intensità e soprattutto impiegando maestranze qualificate per questo genere di interventi. Visti all'opera ci sono sembrati di una cesellatori certosini che ridaranno smalto ad un'area troppo spesso violentata negli ultimi decenni.Ne è certo il sindacoil quale ieri mattina, 26 novembre, si è recato sul cantiere di buon'ora durante la sua quotidiana attività di jogging: «Qui un tempo c'era l'asfalto… la nostra Piazza Duomo acquista il pregio e il valore che solo la nostra pietra storica può dare!», ha spiegato attraverso un post social.Il cantiere porterà nelle prossime settimane alla riapertura di una porzione di piazza Duomo e si sposterà dall'altro lato, quello verso piazza Meschino, prima di essere del tutto completato entro la prossima primavera.«I lavori procedono in maniera regolare senza particolari intoppi, fatta salva la parentesi dei sottoservizi sostituiti nella componente acqua e fogna grazie ad AQP - ci ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubbliciche abbiamo incontrato nel suo ufficio di Palazzo di Città - L'intervento di riqualificazione, portato avanti seguendo le prescrizioni della Sovrintendenza di Bari, che prevede il riuso di pavimentazione in basole e la loro pulizia, la risistemazione della parte a pavé ma con un montaggio diverso rispetto al precedente nonché la sostituzione della pavimentazione fortemente ammalorata in alcune aree definite con pietra lavorata, dovrebbe concludersi entro l'inizio dell'estate fatto salvo eventuali ritardi determinati dalle forniture, da imprevisti o da ipotesi di miglioramento del progetto originario che spesso, ripeto sino allo sfiancamento, non sono determinabili a monte».«Ricordo inoltre che questo finanziamento - ha quindi evidenziato Depalo -, che è alla base della riqualificazione del basolato sia di piazza Duomo che della viabilità diffusa nel centro storico,è stato concesso a meno di 500 comuni a fronte di più di 8000 presenti in Italia.Infine, colgo l'occasionema quanto si crea in termini di bellezza e riqualificazione va a beneficio di tutti, soprattutto di chi può beneficiare direttamente di ciò che viene realizzato e nel caso specifico di chi vive in quello splendido gioiello che è il nostro centro storico.A breve - ha quindi voluto annunciare Depalo dalle nostre pagine - dopo le varie riqualificazioni portate avanti e già concluse suil parcheggio, oltre all'aspetto illuminotecnico delle strade, partirà l'ultimo intervento sul basolatoQuest'ultimo andrà a chiudere i tanti cantieri concomitanti del PNRR presenti sul territorio».