Centro storico, ribasolata anche piazza Zurlo

«La grande bellezza avanza!»Così il sindaco di Giovinazzo,ha celebrato attraverso i social network, con alcuni scatti, di fatto il completamento dei lavori in piazza Zurlo, uno degli angoli più suggestivi dell'incantevole borgo antico.Dopo piazza Duomo, tra qualche giorno libero da gabbie e transenne definitivamente, anche questa bellissima corte diverrà fruibile, nell'ambito di un piano di ribasolamento della città vecchia con recupero delle "chianche", voluto dall'assessorato ai Lavori Pubblici guidato da«Sopralluogo con il vicesindaco Gaetano Depalo nel centro storico su Piazza Zurlo e Piazza Benedettine, tutto procede per il meglio», è stato l'annuncio del primo cittadino. In realtà, durante la prima fase dei lavori, complici alcune leggerezze della ditta esecutrice, vi era stata qualche tensione in piazza Benedettine, soprattutto durante la Settimana Santa. Non era stata circoscritta l'area del cantiere a dovere ed i tecnici comunali, allertati dall'Arciconfraternita del Carmine, custode della chiesa di San Giovanni Battista, erano dovuti intervenire.Oggi tutto procede per il meglio e - come ci ha più volte annunciato Gaetano Depalo - presto le due aree saranno restituite ai cittadini. Il prezzo da pagare sarà ancora polvere per un po', turisti che dovranno transitarvi davanti senza sostarvi e lo spostamento dell'itinerario della processione per San Francesco da Paola. Un prezzo dolce se quei luoghi saranno restituiti alla loro bellezza.è dunque ormai ribasolata, grazie ad un lavoro di pregio effettuato secondo i crismi di un intervento complesso come quello di piazza Duomo. Invece per piazza Benedettine bisognerà aspettare probabilmente l'autunno. Non vedere più asfalto sulla storiche "chianche", tutte o quasi recuperate, sarà tuttavia già un successo.