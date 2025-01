Centro storico, incontro tra amministratori e residenti

Sono per fortuna lontani i tempi del pilomat guasto e delle auto parcheggiate su via Marina, risalenti ad una quindicina di anni fa. Ma a Giovinazzo il tema della viabilità interna al centro storico è sempre tema di attualità.Nella serata di giovedì 30 gennaio, gli assessorihanno incontrato i residenti di uno dei borghi antichi meglio conservati di Puglia per un confronto schietto. Da questi ultimi è arrivata la richiesta di chiarimenti sul parcheggio di via Fossato, per cui è previsto un abbonamento annuale di 60 euro, ma che potrebbe non dare diritto ad un posto sicuro.Gli amministratori hanno chiarito che i residenti provvisti di pass (60 circa fino a due giorni fa, quasi raddoppiati in poche ore) avranno diritto al parcheggio anche in zona A (piazza Vittorio Emanuele II e dintorni). Infine, va chiarito che dopo il fortunale che ha colpito Giovinazzo un paio di settimane fa, il sistema informatico del parcheggio di via Fossato è stato danneggiato in alcune componenti, ma accesso ed uscita sono garantiti senza alcun problema. Ripristino assicurato nelle prossime giornate.L'amministrazione comunale ha altresì comunicato agli interessati che i parcheggi, eccetto quelli per disabili, saranno eliminati dalla restauranda piazza Duomo, su cui i lavori termineranno in primavera, da piazza San Felice e da piazza Benedettine, come già accade in piazza Costantinopoli. Tutti i residenti potranno quindi richiedere il pass per l'intero centro cittadino. Non vi sarà più tolleranza alcuna da metà febbraio. L'idea di fondo è dare una immagine del meraviglioso centro storico pulita, senza mezzi ad occultare bellezze architettoniche, una immagine simile a quella di molti borghi italiani, dall'Umbria alle Marche, dalla Toscana all'Emilia Romagna, dalla Sicilia alla Campania.I lavori al basolato, ha assicurato l'assessore Gaetano Depalo, sono ripresi e vanno avanti con ritmo. Saranno sostituite le chianche ammalorate, eliminate le zone di asfalto che le avevano coperte anni fa e l'area sarà quindi interdetta al parcheggio per salvaguardare il patrimonio pubblico appena restaurato.Allo studio dell'amministrazione comunale, ci ha spiegato l'assessore Arbore, l'allargamento della fascia oraria di apertura al pomeriggio, magari (è solo una ipotesi, tutta da confermare con atti concreti) dalle 15.00 alle 19.30 e non più a partire dalle 17.00. La domenica resterà valida l'apertura dalle 10.30 alle 12.30 per le sante messe mattutine ed ogni giorno al mattino, dalle 7.00 alle 11.00, soprattutto per carico e scarico merci a beneficio degli esercizi commerciali. Immutati, come è logico, i diritti di accesso dei disabili.Ciò che ribadiscono dal Comune di Giovinazzo è l'esigenza, visti i flussi turistici continui durante tutto l'arco dell'anno, di un decoro costante del salotto buono della città.