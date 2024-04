Iniziano i lavori al basolato di piazza Duomo - VIDEO

Inizieranno lunedì 29 aprile i lavori al basolato di piazza Duomo, a Giovinazzo.Ad annunciarlo con un video social il sindaco, Michele Sollecito, il quale ha ricordato come i fondi derivino dal PNRR. Oltre alle nuove basole sarà finalmente eliminato quell'asfalto presente su alcune di esse, che da diversi anni deturpa uno dei luoghi artisticamente e storicamente più belli di Giovinazzo.Visti i disagi a cui inevitabilmente andranno incontro i residenti del centro storico, l'amministrazione comunale giovinazzese ha previsto per loro un pass agevolato per parcheggiare in zona A. Il cantiere dovrebbe terminare prima di agosto.Le parole del sindaco nel video che vi proponiamo sotto l'articolo: