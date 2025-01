L'amministrazione comunale incontra i residenti del centro storico di Giovinazzo

L'amministrazione comunale di Giovinazzo incontrerà i residenti del centro storico per un confronto sull'utilizzo del parcheggio realizzato in via Fossato e sulla gestione dei pass di accesso. Sul tavolo della discussione ci sarà anche il decoro del borgo antico.L'incontro è previsto per giovedì 30 gennaio alle ore 18.00 all'interno della Sala Consiliare intitolata a Luigi Pignatelli.Alcuni residenti lamentano di dover pagare un abbonamento per il parcheggio di via Fossato, senza avere la certezza di potervici parcheggiare realmente se risulta tutto esaurito. Dagli amministratori arriva invece una richiesta: quella di collaborazione costante con l'ente sia per il decoro sia per liberare il più possibile quelle chianche secolari dalle auto.