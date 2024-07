Angeli della Vita, una rassegna musicale di canzoni celebri

L'impegno che le associazioni attuano sul territorio è elemento concreto che rende bene il concetto di apertura verso la comunità cittadina e la condivisione del valore sociale che l'associazione stessa esprime. Ecco che si presenta una nuova occasione d'incontro tra l'associazione, organizzazione no profit di Giovinazzo, e la città.Infatti, dopo una piccola anteprima canora e musicale di successo, proposta nella, organizzata dal, i ragazzi e le ragazze dell'associazione, domani, presenteranno uno spettacolo musicale di celebri canzoni internazionali. Lo show ricco di musica e sketches, con la regia distorico volontario che guiderà i protagonisti della serata, si terrà a partire dalle ore 20.00 presso l'atrio antistante l'auditorium "don Tonino Bello" della parrocchia Immacolata.In un'ora e mezza di concerto si potranno ascoltare molti brani estratti da celebri colonne sonore oltre che canzoni di rilievo internazionale. Tra le canzoni previste dal programma della serata ci sonoe tanto altro ancora per condividere un viaggio nella musica internazionale spaziando tra le più celebri colonne sonore di film indimenticabili.La conclusione sarà dedicata all'"Inno ai disabili" per quella carezza sul cuore e per rafforzare il significato della sensibilità, del rispetto e della solidarietà sociale. I solisti dell'incontro con la musica dal vivo sarannoLa musica e il canto sono, di sicuro, fattori aggreganti e terapeutici, migliorano l'energia mentale, il linguaggio, la comunicazione, la concentrazione, la creatività donando serenità, il benessere e le belle emozioni: esibirsi e cantare infonde sicurezza e fiducia in se stessi e per i ragazzi e le ragazze che seguono l'associazione questi elementi assumono una valenza particolare.Lo scorso anno i ragazzi e le ragazze dell'associazione Angeli della Vita si misurarono con l'emozione del palco nello spettacolo "Chi trova un amico trova un tesoro" che riscosse grande successo di pubblico. L'invito a seguire questa nuova avvincente esperienza arriva dalla presidente«L'invito alla cittadinanza è di partecipare numerosi per vivere una bella serata con la musica - ha affermato la presidente di Angeli della Vita -. Sono certa che si tratterà di un evento speciale che toccherà il cuore di tutti perché emergerà la bravura dei nostri ragazzi. Lo spettacolo musicale metterà in evidenza la loro spontaneità e la dimestichezza nell'affrontare il palco con viva partecipazione».L'ingresso allo spettacolo dell'associazione Angeli della Vita, è gratuito e sarà gradito un contributo volontario che verrà utilizzato per coprire le spese della Siae e Service audio, e per donare un'offerta alla parrocchia Immacolata che ha ospitato lo spettacolo musicale. Al pubblico che seguirà la serata si chiede un piccolo grande gesto di solidarietà e sensibilità visto il contenuto sociale dell'iniziativa.