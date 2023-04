Laboratori creativi per gli Angeli della Vita di Giovinazzo

Tante sono le attività laboratoriali e ricreative, oltre che di concreta socialità, che si svolgono nella sede dell'associazionecon sede in via Marziani a Giovinazzo.Si tratta dell'associazione di volontariato, fondata dal compiantoche prosegue attivamente il suo corso grazie all'impegno di un gruppo coeso di volontari. Infatti, la dedizione del gruppo dei volontari e della presidente, rende possibile lo svolgimento di attività laboratoriali, manipolative e di cucina, che creano situazioni serene di relazione e di collaborazione tra gli stessi volontari e i ragazzi diversamente abili e con fragilità che frequentano l'associazione.Per tutte le festività previste dal calendario sono state organizzate iniziative atte all'incontro, allo svago, alla socialità e all'inclusione sociale. Anche in occasione della festività della domenica delle Palme e per la Pasqua, i ragazzi, seguiti dai volontari Maria Tesoro, Paolo Bonvino e Giuseppe Checo, sono stati impegnati in attività laboratoriali utili alla creazione di deliziosi e colorati lavoretti per la festa della Pasqua e di bellissime palme intrecciate, utilizzando i rami e le foglie di ulivo. Il risultato è sorprendente e lo si può vedere dalla foto.«Tutti insieme abbiamo lavorato con tanta volontà e partecipazione nel confezionare le Palme, intrecciandole grazie alle indicazioni suggerite da Giuseppe, tagliando le foglie che serviranno a realizzare il lavoro finito - ha affermato la presidente Maria Antonietta Lo Giudice -. Sono lavori che porteranno una novità nelle vostre case, sono diverse dalle solite Palme che si conoscono perché fanno parte della tradizione della Valle d'Itria e sarà una novità per la città di Giovinazzo. Speriamo che le Palme siano un segno tangibile di Pace così imprescindibile in questo triste momento storico».La nostra mission è il contatto umano, è il mettere in pratica il principio dell'inclusione sociale perché sappiamo che il contatto umano e le relazioni sociali sono un tesoro che non si può e non si deve barattare.Noi nel nostro piccolo ci impegniamo a mettere in pratica queste modalità di socialità nel rispetto di tutti». La benedizione delle palme si è svolta nella sede sita in Via Marziani dove il sacerdote don Giuseppe Germinario della Parrocchia Immacolata ha incontrato la comunità associativa di Angeli della Vita per un momento condiviso di preghiera e di riflessione.