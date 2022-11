Il Natale si fa green. Mostra Fidapa ed Angeli della Vita a Giovinazzo

Iniziano a proliferare anche a Giovinazzo eventi in chiave natalizia.In questo fine settimana si terrà una due giorni curata dalla, associazione guidata da Maria Deliso, grazie ad una proficua collaborazione con l'associazionenata molti anni fa su idea del compiantoche ne fu fondatore, eredità poi lasciata a Maria Antonietta Lo Giudice.Un connubio associativo che profumerà di creatività e inclusione sociale nell'iniziativa dal titoloLa mostra è nata con il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità, guidato dall'assessora Enza Serrone. La curatrice della mostra è Maria Sivo, l'esposizione allestita nella sala San Felice sarà inaugurata sabato 19 novembre alle ore 19.00 e si potrà visitare fino alle ore 22.00, mentre domenica porte aperte dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00.L'esposizione, con ingresso libero, proporrà una serie di creazioni natalizie e di prodotti artigianali con l'utilizzo di materiali di riciclo. È un'idea green quella di utilizzare materiale vario riciclato: nastrini, cartone, ovatta, perle, pigne, bacche, strass, perle ecc.«È importante sapere della presenza sul territorio cittadino dell'associazione Angeli della Vita, che vuol dimostrare cosa possono fare i ragazzi che frequentano la sede cittadina, ben guidati da un' insegnante eccezionale e creativa- ha affermato la presidente prof.ssa Maria Antonietta Lo Giudice -, mamma di un volontario, nonché educatrice, che si è resa disponibile nel segno della generosità e della solidarietà. La ringraziamo tanto per la grande disponibilità messa in campo per questo interessante momento associativo. È dotata di una bravura particolare con la manualità e la creatività tanto da donare agli altri le sue conoscenze».Per poter acquistare i manufatti ci si può rivolgere all'associazione Angeli della Vita, recandosi presso la tendostruttura sita nei pressi dei campi di calcetto della Parrocchia Immacolata dove è stato allestito il laboratorio. In questa sede, nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, ci sono i ragazzi e i volontari impegnati a creare deliziosi oggetti. Per effettuare prenotazioni di decorazioni natalizie ci si può anche recare in via Luigi Marziani n 5/7, a Giovinazzo, sede associativa degli Angeli della Vita.La sede è aperta la mattina grazie alla disponibilità di alcuni volontari e riprenderà la sua consueta attività tra pochi giorni, visto l'arrivo del freddo invernale che non permetterà più lo svolgimento delle iniziative laboratoriali nella tendostruttura.