Buon riscontro per la mostra natalizia di Angeli della Vita e Fidapa Giovinazzo

6 foto Mostra Fidapa-Angeli della Vita

L'iniziativa, esposizione di oggetti natalizi ecocompatibili organizzata in una perfetta armonia dalle associazioniha messo in bella mostra in Sala San Felice tante deliziose creazioni realizzate nelle attività di laboratorio da utenti con disabilità, seguiti da una volontaria creativa molto disponibile a condividere con loro la sua manualità creativa.Molto impegnati e ben coinvolti i ragazzi hanno saputo dare il meglio sentendosi importanti. Con svariati materiali riciclati e tanta creatività sono state create decorazioni natalizie per l'albero, per la tavola e per addobbare la casa. Ecco che volantini pubblicitari, rotoli di cartoncino di carta igienica, alluminio, ovatta, pigne, juta, nastrini magicamente assemblati si sono trasformati in piccole beltà per incantare tutti.In sala San Felice è stato proiettato un video tutorial della durata di quaranta minuti che mostra la realizzazione dei manufatti in tutti i passaggi con grande chiarezza e semplicità. A noi piace porre in evidenza la bellezza della collaborazione tra due associazioni che operano attivamente sul territorio e abbiamo chiesto questo alle due presidenti,al vertice della Fidapa, e apresidente di Angeli della Vita.Il bello di collaborare nel pensiero a due voci delle presidenti «Per noi collaborare è stato interessante nel segno dell'empatia, del legame che ci unisce al di là dei nostri impegni professionali; dal punto di vista umano è stata rilevante la sinergia che si è subito creata».Ecco un pensiero della dott.ssa Deliso: «Per noi della Fidapa mettersi a fianco dell'associazione Angeli della Vita è stata una vera e propria scoperta della realtà associativa; da loro il tempo è utilizzato bene per fare sentire importanti i ragazzi, per mettere in atto concretamente l'inclusione sociale; siamo su un treno in corsa che non riesce a seguire i ragazzi, questa iniziativa ci ha permesso di farlo».Le fa eco la prof.ssa Lo Giudice: «Osservare da vicino la qualità della vita che un'associazione porta in se vuol dire valorizzare il potenziale umano che si muove nella nostra cittadina dove c'è una buona amministrazione comunale, ci sono molte attività sportive, creative e artistiche. Grazie a quest' operosità si fa fronte alla malavita perché si mettono in atto tasselli utili per avere una città a misura d'uomo che s'impegna per il bene comune».L'iniziativa, proposta in Sala San Felice era patrocinata dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo guidato dall'Assessore Enza Serrone.