Sabato la consegna a Giovinazzo del taxi sociale

Un'iniziativa dal forte carattere sociale, organizzata dallsi svolgerà sabato mattina, 26 febbraio, alle ore 11.00, presso il Palazzo di Città, a Giovinazzo.Si tratta del completamento di un progetto di cui potrà beneficiare tutto il nostro territorio: la consegna del nuovoQuesta progettualità tra PMG Italia e Società Benefit per la Mobilità Garantita, proseguirà per altri due anni grazie alla collaborazione con il l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Giovinazzo, guidato attualmente da Michele Sollecito, e dall'Associazione "Angeli della Vita".I cittadini giovinazzesi potranno ancora contare sul veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da PMG Italia. La collaborazione, già avviata negli anni passati, precisamente nell'anno 2010, avrà come obiettivo principale quello di "promuovere forme di autonomia e integrazione sociale". Il progetto procederà nel suo corso ed è quindi stato rinnovato grazie al sostegno delle imprese del territorio che, visto il successo dei servizi svolti con il veicolo, hanno scelto di continuare ad investirvi. Nei due anni passati, il taxi sociale ha accompagnato circaogni anno, garantendo un servizio socialmente utile a tutta la comunità cittadina.Nel comunicato stampa ufficiale della PMG si legge che: «Il progetto prevede servizi di trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: casa, lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum) e tanti altri.La Mission di PMG Italia consiste nell'operare con trasparenza, nel rispetto di una scala di valori condivisa, guardando alla comunità per stimolare un cambiamento positivo e migliorare la qualità della vita, difendendo la diversità e promuovendo l'integrazione».Alla cerimonia che si terrà sabato mattina saranno presenti le autorità civili, Maria Antonietta Lo Giudice, presidente dell'associazione Angeli della Vita fondata dal compianto Pino Tulipani, insieme ai volontari, nonché ai responsabili delle aziende del territorio che hanno supportato economicamente il progetto con sensibilità e senso civico.I cittadini potranno contattare i Servizi Sociali per richiedere il servizio di taxi sociale che sarà gratuito: quale simbolo di ringraziamento, chi ne farà richiesta, verserà solo una minima offerta utile per far fronte alle spese per il carburante.