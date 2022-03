Consegnato a Giovinazzo il "taxi sociale"

Nella mattinata di sabato 26 febbraio è stato consegnato il nuovo, mezzo che nasce da una proficua collaborazione tra PMG Italia-Società Benefit per la Mobilità Garantita e proseguirà, per altri due anni, grazie alla collaborazione con il comune di Giovinazzo-Assessorato ai Servizi Sociali e l'Associazione di volontariato "Angeli della Vita".I cittadini di Giovinazzo potranno ancora contare sul veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da PMG Italia. Alla presenza del sindaco Tommaso Depalma, di Michele Sollecito, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, dei responsabili della società, della presidente di "Angeli della vita", Maria Antonietta Lo Giudice accompagnata dai volontari della realtà fondata da Pino Tulipani, di don Pietro Rubini, parroco di San Domenico, e degli imprenditori che hanno supportato economicamente questo sodalizio, si è svolta la cerimonia di consegna con la benedizione, taglio del nastro e brindisi ben augurante.«Così come l'osteopata tocca la parte dolorante per sanarla, così gli imprenditori del nostro territorio, mettendo a disposizione una parte delle loro risorse, con sensibilità ed impegno, hanno toccato il cuore di tutti e la sensibilità delle persone con fragilità che avranno bisogno del taxi sociale - ha affermato la presidente Lo Giudice -. Questo è dunque un raggio di solidarietà, un'espansione di amore e chiedo a don Pietro di benedire loro affinché possano procedere spediti con il loro impegno e di benedire Paolo Bonvino, che sarà alla guida del mezzo. Ringrazio il sindaco e Michele Sollecito, a loro sarà rivolta una benedizione speciale. Mi auguro, infine, che chi entrerà in questo taxi stia meglio e che tutto possa andare bene perché il nostro impegno è un sogno realizzato nato dal cuore».Prima della benedizione, don Pietro ha sottolineato quanto sia stata bella la riflessione della presidente di "Angeli della Vita" perché scaturita dal suo cuore aperto a fare del bene. «La benedizione va a tutti coloro i quali sono impegnati a fare del bene con atti piccoli espressi con amore. Tutti posiamo fare qualcosa per qualcuno ogni giorno, ha affermato il sacerdote prima dell'aspersione.Nelle parole del sindaco la piena soddisfazione per la buona riuscita di iniziative come questa che hanno rafforzato la collaborazione tra istituzioni locali, un'associazione di volontariato e imprenditori.«Questa è una bella pagina di cronaca bianca - ha rimarcato il primo cittadino -. È positivo evidenziarlo perché il taxi sociale sarà utile a sostenere le necessità di chi ha bisogno. Un pensiero a chi non c'è più che tanto ha fatto per l'associazione, il caro Pino Tulipani».A seguito degli interventi sono stati consegnati gli attestati agli imprenditori. Il taxi sociale è stato brandizzato con i loghi delle loro aziende. Il nuovo mezzo, che sarà utile per le persone in difficoltà e con disabilità, attuerà servizi di trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: casa, lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum).Per richiedere il servizio ci si potrà rivolgere all'Ufficio servizi sociali del Comune di Giovinazzo che informerà Paolo Bonvino, autista del taxi, per svolgere questo servizio socialmente utile e gratuito; sarà cura di chi ne farà richiesta versare un contributo, come ringraziamento necessario per il carburante.