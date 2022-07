Ogni venerdì musica e divertimento con gli "Angeli della Vita"

L'associazione, fondata dal compiantoper il secondo anno consecutivo, invita i cittadini di Giovinazzo a trascorrere qualche ora in allegria e spensieratezza con la musica che proporràgià ideatore di svariati concerti ed incontri musicali, che con la sua simpatia e la sua esperienza da chansonnier allieterà i presenti.L'iniziativa si svolgerà oggi, venerdì 29 luglio, a partire dalle ore 20.30, presso la tendostruttura dell'associazione sita nella ex zona 167, adiacente ai campetti di calcio della parrocchia Immacolata. Si tratta di un'occasione d'incontro dal forte carattere sociale che punterà l'attenzione sull'inclusione e sull'aggregazione. Questi saranno infatti momenti inclusivi in cui impegnare i ragazzi con disabilità psichica a fare gli onori di casa e accogliere i graditi ospiti ogni venerdì sera del mese di agosto.L'ingresso è gratuito.«È bene capire - ci ha detto, presidente dell'associazione -, che il contatto umano e le relazioni sociali, in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, sono un tesoro impossibile da poter barattare. Noi, nel nostro piccolo ci impegniamo a mettere in pratica queste modalità di socialità nel rispetto di tutti».