“Chi trova un amico trova un tesoro”, il musical degli Angeli della Vita di Giovinazzo

L'attività a carattere sociale e solidale della sede cittadina dell'associazioneprosegue nella sua operosità e si apre al territorio cittadino con la messa in scena di un musical dal titoloLo spettacolo musicale si svolgerà domenica 30 luglio, alle ore 20.30, nell'atrio "Auditorium don Tonino Bello" presso la parrocchia Immacolata a Giovinazzo. In questo spettacolo che inneggia a Dio i ragazzi dell' associazione "Angeli della Vita " in collaborazione con l'associazione "Anffas" di Giovinazzo, si esibiranno cantando e danzando su un repertorio composto di dieci canzoni selezionate e curate anche nelle coreografie da Paolo Bonvino, volontario degli "Angeli della Vita". È un volontario sempre attento e sensibile Paolo Bonvino che con la presidente Maria Antonietta Lo Giudice e tutto lo staff dei volontari s'impegna a creare momenti in cui l'aggregazione e l'inclusione sociale sono elementi sui quali collaborare concretamente e riflettere.«È uno spettacolo gioioso e brillante dove i ragazzi "fragili" sapranno dimostrare la loro bravura e il loro entusiasmo per quello che hanno saputo realizzare sotto la brava regia del nostro socio Paolo Bonvino -ci ha detto la presidente Lo Giudice di Angeli della Vita -. Vi invitiamo a partecipare numerosi perché è uno spettacolo che vale veramente la pena di essere visto. Potrete ammirare non solo una splendida voce solista, ma anche la bravura nel ballo della nostra Grace ossia Antonellina che vi stupirà.vi invitiamo a trascorrere un'ora ricca di emozioni, sarà come entrare in una bolla magica che ci allontanerà da realtà che non sempre gradiamo in cui spesso la violenza verbale, la volgarità, la sciatteria fisica e morale hanno il sopravvento. Venite a prendere una boccata di aria pura e a divertirvi. Il musical sarà un tonico ricostituente per lo spirito e anche per il corpo».