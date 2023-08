Successo per il musical targato Angeli della Vita Giovinazzo

Successo annunciato per il musicaldeglidal titolosvoltosi domenica 30 luglio nell'atrio Auditorium "don Tonino Bello" della parrocchia Immacolata a Giovinazzo.È stato definito un "inno della disabilità", il bellissimo musical andato in scena tra applausi e tanta emozione del pubblico, proprio come l'inno che il compianto Pino Tulipani avrebbe voluto far realizzare: con noi ne aveva parlato, lui stesso aveva ideato un progetto musicale con protagonisti i ragazzi con disabilità che dovevano sia suonare che cantare un inno dedicato a loro. Purtroppo non è riuscito a coronare questo sogno, ma ha investito tanto impegno nell'associazione Angeli della Vita da lui istituita. Oggi, sia i volontari che la presidentestanno portando avanti quel progetto ambizioso di completa inclusione sociale con risultati straordinari.Il musical che ha visto protagonisti gli utenti degli Angeli della Vita insieme a tutti i volontari dell'associazione, in collaborazione con l'associazione Anffas Giovinazzo, ha registrato consensi da parte del numeroso pubblico presente. Il musical ha proposto un programma di dieci canzoni dedicate a Dio, accompagnate da semplici danze: sia i brani selezionati che le coreografie sono state curate da Paolo Bonvino, volontario degli Angeli della Vita.L'impegno e la dedizione di Paolo Bonvino, della presidente Maria Antonietta Lo Giudice e dei volontari ha creato un momento che rimarrà nei ricordi del pubblico. Così si è espressa, sulla pagina social dell'Associazione Fiorella Grillo, nota terapista della Lega del Filo d'Oro-sede di Molfetta, che ha collaborato in varie occasioni con l'associazione Angeli della Vita: «Grazie per le emozioni che avete suscitato con questo spaccato di vita, di dedizione, di pazienza, di gratuità…Lassù qualcuno vi ama».«Voglio ringraziare con affetto genuino e sincero il pubblico che ha partecipato caloroso e gioioso al nostro spettacolo - ha affermato Maria Antonietta Lo Giudice -. Vi avevo promesso e annunciato che in quell'ora circa di canzoni e rappresentazioni saremmo entrati in una "bolla magica" che ha creato un distacco da tanta stupidità, volgarità, sciatteria morale e verbale. Gli applausi scoccavano spontanei, c'è stata una partecipazione commovente e so per certo che in alcuni momenti in tanti hanno sentito un brivido sulla pelle che proveniva dall'anima. I cuori di ognuno di noi hanno battuto i loro palpiti all'unisono con quelli dei nostri ragazzi che cantavano manifestando la felicità che provavano, contagiando la platea tutta. Non so come altro potervi dire grazie. Vogliateci sempre bene, stateci vicini e cerchiamo in questo modo di poter essere migliori».