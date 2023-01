Allerta meteo prolungata su Giovinazzo per venti forti

saranno i due tratti distintivi della giornata di martedì 10 gennaio su Giovinazzo.Mare in burrasca, conmentre le temperature massime si attesteranno suglima la percezione sarà vicina aiper via delle forti correnti. Piogge anche consistenti sono nuovamente attese nella parte centrale della giornata, come capitato lunedì 9 gennaio.La Protezione Civile della Puglia ha quindi prolungato fino alla serata l'allerta meteo gialla già emanata ieri.Minime della nottecon percezione di 4° nelle zone rurali. Torna il sole mercoledì, ma quando il Maestrale calerà di intensità torneranno le piogge, attese per giovedì 12 gennaio, mentre il bel tempo dovrebbe prevalere nel fine settimana quando la colonnina di mercurio tornerà ad indicare 15° di massima.