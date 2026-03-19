Vita di città
Festa della Zeppola a Giovinazzo: LE FOTO
Il 14 marzo il rione San Giuseppe si è ritrovato per gustare una delle prelibatezze dolciarie della nostra terra
Giovinazzo - giovedì 19 marzo 2026
La Festa della Zeppola organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe, guidata da don Vincenzo Sparapano, è stata un successo. Il 14 marzo scorso si è celebrato laicamente un rito collettivo straordinario, che ha aggregato decine di persone accorse in via Dogali per la prima edizione, resa possibile grazie all'abnegazione dei giovani e dei volontari della parrocchia. Un nuovo appuntamento ideato e organizzato dai giovani della parrocchia con il sostegno della Città di Giovinazzo e di diverse attività commerciali, anche di località limitrofe.
Migliaia le zeppole sfornate, in ogni loro declinazione, che hanno soddisfatto occhi e palato. L'obiettivo dei giovani organizzatori - peraltro centrato in pieno - era di creare uno «spazio di incontro intergenerazionale, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un clima di gioia e partecipazione».
L'intrattenimento a cura dell'agenzia Frog, con giochi di gruppo, baby dance e la presenza delle mascotte dei personaggi più amati dai piccoli a dalle piccole giovinazzesi ha rallegrato ulteriormente una serata che sembra poter diventare un appuntamento fisso in marzo. O almeno è ciò che gli organizzatori ci hanno assicurato. Per chi non c'era, proponiamo una galleria fotografica a cura di Stefano Ciccolella. Vi anticipiamo che nel guardarle c'è da disperarsi per aver mancato l'appuntamento culinario...
Migliaia le zeppole sfornate, in ogni loro declinazione, che hanno soddisfatto occhi e palato. L'obiettivo dei giovani organizzatori - peraltro centrato in pieno - era di creare uno «spazio di incontro intergenerazionale, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un clima di gioia e partecipazione».
L'intrattenimento a cura dell'agenzia Frog, con giochi di gruppo, baby dance e la presenza delle mascotte dei personaggi più amati dai piccoli a dalle piccole giovinazzesi ha rallegrato ulteriormente una serata che sembra poter diventare un appuntamento fisso in marzo. O almeno è ciò che gli organizzatori ci hanno assicurato. Per chi non c'era, proponiamo una galleria fotografica a cura di Stefano Ciccolella. Vi anticipiamo che nel guardarle c'è da disperarsi per aver mancato l'appuntamento culinario...