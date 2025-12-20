La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO

Il programma dellaItinerante che sta portando per le vie e per le piazze della città l'antico canto devozionale natalizio prosegue il suo corso. La serata di giovedì 18 dicembre è stata messa in difficoltà dalla fitta nebbia che ha ricoperto il territorio cittadino e non solo e, comunque si è svolta nel quartiere adiacente lape. Al termine dell'itinerario tutti i partecipanti sono stati ospitati nel salone parrocchiale dache ha gentilmente offerto pandoro e panettone in segno di fraternità e accoglienza.L'iniziativa ben riuscita, messa in campo per il terzo anno consecutivo dai due organisti parrocchiali,, proseguirà il suo percorso dopo la pausa del weekend. Infatti,, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II in quella che sarà la penultima serata dedicata a uno dei momenti più belli del Natale legato alle antiche tradizioni. Il canto della Santa Allegrezza affonda le radici nella storia e nella fede legate alla Puglia, ci sono due versioni melodiche differenti che si cantano a Giovinazzo e a Molfetta.Il canto vuol celebrare la nascita di Gesù e trae le sue origini nel 1700. La canzone racconta la storia di Maria e Giuseppe che cercano un posto dove far nascere Gesù, ma gli viene negata accoglienza. Alla fine in una stalla, tra il bue e l'asinello avviene il momento che accarezza il cuore di tutti: la nascita del Bambin Gesù. L'incontro di lunedì 22, come accaduto nelle altre sere, è aperto a chi vorrà aggregarsi e condividere un momento emozionale di preghiera cantata. E come diceva Sant'Agostino " chi canta prega due volte", pensiero che si può prendere quale monito a partecipare e aggregarsi ai musicisti che hanno organizzato l'iniziativa di successo.L'incontro è stato fissato presso la Parrocchia San Domenico e proseguirà in Piazza Vittorio Emanuele II, Via Vallone, Piazza Porto, Via Isonzo, Via Cesare Battisti, Via De Turcolis, Via Crocifisso, Via Boccapianola, Via Francesco Crispi, Via XX Settembre, Via Giuseppe Mazzini, Via Cappuccini, Piazza Vittorio Emanuele II, Parrocchia San Domenico.