Il 14 marzo a Giovinazzo c'è la Festa della Zeppola

Sabato 14 marzo, alle ore 19.30, la comunità di Giovinazzo si prepara a vivere una serata all'insegna della tradizione, della condivisione e del divertimento. Presso laavrà luogo la prima edizione dellaun nuovo appuntamento ideato e organizzato dai giovani della parrocchia con il sostegno della Città di Giovinazzo e di diverse attività commerciali della cittadina e limitrofe.L'iniziativa -- nasce dal desiderio di valorizzare una delle tradizioni più amate del periodo: la zeppola, simbolo di festa, calore e convivialità. Ma la serata non sarà soltanto un momento gastronomico.L'obiettivo dei giovani organizzatori è quello di creare uno spazio di incontro intergenerazionale, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un clima di gioia e partecipazione.Il programma prevede animazione e intrattenimento a cura dell'agenzia Frog, con attività dedicate in particolare ai più piccoli: giochi di gruppo, baby dance e la presenza delle mascotte dei personaggi più amati. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento musicale, con balli di gruppo pensati per coinvolgere l'intera comunità.Lasi presenta dunque come un evento pensato per tutta la cittadinanza: una serata di sorrisi e divertimento che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a offrire un'occasione concreta di aggregazione in un periodo particolarmente significativo per la tradizione locale.Con questa nuova proposta, i giovani della Parrocchia San Giuseppe dimostrano ancora una volta il loro impegno attivo nella vita comunitaria, trasformando una ricorrenza tradizionale in un momento di festa condivisa e partecipata. L'appuntamento è per sabato 14 marzo: una occasione da non perdere per proposte dolci e salate.