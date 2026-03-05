Zeppola di San Giuseppe
Zeppola di San Giuseppe
Vita di città

Il 14 marzo a Giovinazzo c'è la Festa della Zeppola

Omaggio, secondo tradizione, della parrocchia San Giuseppe ad una delle figure chiave della religione cristiana

Giovinazzo - giovedì 5 marzo 2026 Comunicato Stampa
Sabato 14 marzo, alle ore 19.30, la comunità di Giovinazzo si prepara a vivere una serata all'insegna della tradizione, della condivisione e del divertimento. Presso la Parrocchia San Giuseppe avrà luogo la prima edizione della "Festa della Zeppola", un nuovo appuntamento ideato e organizzato dai giovani della parrocchia con il sostegno della Città di Giovinazzo e di diverse attività commerciali della cittadina e limitrofe.

L'iniziativa - che si inserisce nel contesto dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe - nasce dal desiderio di valorizzare una delle tradizioni più amate del periodo: la zeppola, simbolo di festa, calore e convivialità. Ma la serata non sarà soltanto un momento gastronomico.

L'obiettivo dei giovani organizzatori è quello di creare uno spazio di incontro intergenerazionale, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un clima di gioia e partecipazione.
Il programma prevede animazione e intrattenimento a cura dell'agenzia Frog, con attività dedicate in particolare ai più piccoli: giochi di gruppo, baby dance e la presenza delle mascotte dei personaggi più amati. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento musicale, con balli di gruppo pensati per coinvolgere l'intera comunità.

La "Festa della Zeppola" si presenta dunque come un evento pensato per tutta la cittadinanza: una serata di sorrisi e divertimento che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a offrire un'occasione concreta di aggregazione in un periodo particolarmente significativo per la tradizione locale.
Con questa nuova proposta, i giovani della Parrocchia San Giuseppe dimostrano ancora una volta il loro impegno attivo nella vita comunitaria, trasformando una ricorrenza tradizionale in un momento di festa condivisa e partecipata. L'appuntamento è per sabato 14 marzo: una occasione da non perdere per proposte dolci e salate.
  • Parrocchia San Giuseppe
  • Festa della Zeppola
Giovinazzo celebra la "Giornata Internazionale della Donna "
5 marzo 2026 Giovinazzo celebra la "Giornata Internazionale della Donna"
Giovinazzo piange la prof.ssa Cristofaro: l'omaggio del sindaco
4 marzo 2026 Giovinazzo piange la prof.ssa Cristofaro: l'omaggio del sindaco
Altri contenuti a tema
La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO Martedì 23 dicembre ultimo appuntamento
Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo Religioni Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo La comunicazione ufficiale giunta in redazione
Rione San Giuseppe col cuore rivolto alla Madonna del Carmelo - FOTO Religioni Rione San Giuseppe col cuore rivolto alla Madonna del Carmelo - FOTO Ieri sera la festa esterna dedicata alla Beata Vergine e l'invocazione solenne per la pace
Festa Madonna del Carmine, stasera il pontificale presieduto dal Vescovo Religioni Festa Madonna del Carmine, stasera il pontificale presieduto dal Vescovo Celebrazione vespertina a San Giuseppe prevista per le 18.30 con un ricordo dedicato a Carlo Acutis
Rione San Giuseppe in festa per la Madonna del Carmine - FOTO Religioni Rione San Giuseppe in festa per la Madonna del Carmine - FOTO Ieri sera la messa solenne vespertina officiata da don Vincenzo Sparapano
A San Giuseppe la presentazione del catalogo "Scultura per lo spazio sacro" Eventi e cultura A San Giuseppe la presentazione del catalogo "Scultura per lo spazio sacro" Appuntamento giovedì 24 aprile. Ci sarà anche monsignor Domenico Cornacchia
Veglie pasquali a Giovinazzo: tutti gli orari Religioni Veglie pasquali a Giovinazzo: tutti gli orari Stasera la celebrazione della Resurrezione di Cristo
Domenica delle Palme, le sante messe a Giovinazzo Religioni Domenica delle Palme, le sante messe a Giovinazzo Al mattino le benedizioni dei ramoscelli di ulivo
Guasto sulla linea a Santo Spirito: disagi per i pendolari di Giovinazzo
4 marzo 2026 Guasto sulla linea a Santo Spirito: disagi per i pendolari di Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5, sfuma il sogno della Final Four di Coppa Italia
4 marzo 2026 Defender Giovinazzo C5, sfuma il sogno della Final Four di Coppa Italia
Quaresima 2026, si chiudono oggi le Quarantore a San Domenico
4 marzo 2026 Quaresima 2026, si chiudono oggi le Quarantore a San Domenico
Cucito creativo ed uncinetto: un corso promosso dalla Touring Juvenatium
4 marzo 2026 Cucito creativo ed uncinetto: un corso promosso dalla Touring Juvenatium
Criminalità e sicurezza a Giovinazzo: il sindaco Sollecito scrive al Ministro dell'Interno
3 marzo 2026 Criminalità e sicurezza a Giovinazzo: il sindaco Sollecito scrive al Ministro dell'Interno
Giovinazzo capitale dell’hockey europeo: al PalaPansini la Final Four WSE Trophy Cup 2026
3 marzo 2026 Giovinazzo capitale dell’hockey europeo: al PalaPansini la Final Four WSE Trophy Cup 2026
Referendum, a Giovinazzo nuovo appuntamento con il Comitato per il "NO "
3 marzo 2026 Referendum, a Giovinazzo nuovo appuntamento con il Comitato per il "NO"
Noleggio con conducente: bando a Giovinazzo per nove autorizzazioni
3 marzo 2026 Noleggio con conducente: bando a Giovinazzo per nove autorizzazioni
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.