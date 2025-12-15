Passaggio di consegne Associazione Abitino Madonna del Carmine
L'Associazione Abitino Madonna del Carmine ha un nuovo presidente

La nomina per acclamazione nella serata di sabato 13 dicembre

Giovinazzo - lunedì 15 dicembre 2025 0.37
Nella serata di sabato 13 dicembre si è svolta l'Assemblea degli associati dell'Associazione Abitino Madonna del Carmine, un momento importante di partecipazione e di vita comunitaria.

Per acclamazione è stato eletto quale nuovo presidente Antonio Ditillo, il quale prenderà il posto di Pietro Sifo, passato già quest'anno all'incarico gravoso di presidente Comitato Feste Patronali.

«Un grazie sincero - scrivono dalla parrocchia San Giuseppe guidata da don Vincenzo Sparapano - a Pietro Sifo, che ha guidato l'Associazione in questi anni con impegno, serietà e spirito di servizio, cedendo oggi il testimone. L'Assemblea ha eletto come nuovo Presidente Antonio Ditillo. A lui va l'augurio più bello di buon lavoro, certi che saprà portare avanti questo servizio con responsabilità e passione, nel solco della profonda devozione alla Madonna del Carmine, così viva e sentita nella nostra parrocchia. Affidiamo Antonio, l'Associazione e tutti i soci alla protezione materna della Vergine del Carmelo».
