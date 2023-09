Alga tossica anche sui litorali di Giovinazzo nella seconda quindicina di agosto

è arrivata lungo il litorale di Giovinazzo nell'ultima parte dell'estate, soprattutto in agosto.È quanto attesta il quindicinale report delll'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente con riferimento al periodo compreso tra il 16 ed il 31 agosto scorsi.L'alga tossica o Ostreopsis Ovata è una micro-alga marina che appartiene alla famiglia delle Ostreopsidaceae. Si tratta di una specie tipica dei climi «caldi e tropicali, ma negli ultimi anni è presente anche sulle coste italiane. La fioritura dell'alga, in gergo "bloom", è stata segnalata nelle acque del litorale di Genova ma anche già osservata in numerose occasioni in Toscana, sin dall'estate 1998 e proprio in Puglia nell'estate 2003-2004».Non è visibile ad occhio umano ed i fattori di proliferazione, la cosiddetta fioritura algale, sono comuni a tutti i vegetali: la presenza in acque di azoto e fosforo che vengono apportati al mare dai fiumi oppure il ristagno d'acqua con l'aumento di temperatura già da 22-23 °C. Quando poi arrivano correnti forti, l'alga si vaporizza ed inalarla anche solo passeggiando lungo la costa può portare a malessere, aumento della temperatura corporea per 24-48 ore, secchezza ed irritazione della congiuntiva. E diversi casi sono stati segnalati ai medici di base a Giovinazzo, con risoluzione nel giro di un paio di giorni.