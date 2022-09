Alga tossica, l'Arpa Puglia: allarme rosso tra Santo Spirito e Giovinazzo

Ormai più che una preoccupazione rischia di diventare un incubo. Sotto accusa c'èche sul litorale giovinazzese sta causando più di un problema, come confermano i dati del nuovo bollettino dell'sulla diffusione dell'alga tossica nelle nostre acque. Un report particolarmente atteso dai cittadini.La zona da bollino rosso (anche se, in realtà, il fenomeno si ripresenta puntuale ogni anno nel corso della stagione estiva) si concentra sulla costL'ultimo bollettino dell', svolto con campionature e misurazioni effettuate ogni due settimane in venti siti, si riferisce alle ultime due settimane di agosto. E purtroppo in questa occasione è stata rilevata la fioritura dioltre i limiti di norma.La località maggiormente interessata dal fenomeno è quella nei pressi dell'(dove la concentrazione nelle acque di colonna è di), mentre nel punto a 200 metri a sud del lido Lucciola, al confine con Santo Spirito, sono stati registrati livelli di alga tossica "discreta" (). Va meglio spostandosi più a nord, nell'area della prima cala di Molfetta, dove è emersa una concentrazione altrettanto "discreta":L'alga, spiega l', è una specie tipica dei mari tropicali diffusasi probabilmente nel mare Mediterraneo in maniera accidentale «per mezzo delle acque di zavorra delle navi» ed è giunta lungo le coste pugliesi a partire dai primi anni dell'anno 2000. La popolazione tende a svilupparsi abbondantemente durante i mesi nel corso della stagione estiva, grazie a fattori ambientali favorevoli come le alte temperature, l'irraggiamento e il mare calmo per periodi superiori ai 10 giorni.L'è quindi tornata anche quest'estate ad allertare lee i comuni interessati dalle alte concentrazioni «per eventuali misure da adottare» poiché, nell'aggiornamento delle linee guida stabilite dall', «la fase di emergenza è prevista a partire da densità superiori a 30.000 cellule per litro». Valori che durante l'ultimo monitoraggio in colonna sono stati abbondantemente superati pure a sud di Giovinazzo, verso Santo Spirito.«È sui fondali e sulle coste rocciose che quest'alga si concentra», spiegano dall'. È bene però chiarire un aspetto importante: «I problemi non sorgono solo facendo il bagno, ma anche quando la tossina viene inalata - rassicurano -. Tuttavia,passano nell'arco di uno oppure due giorni».