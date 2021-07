Alga tossica, concentrazione "molto abbondante" tra Giovinazzo e Santo Spirito

Il caldo intenso di queste settimane ha favorito la fioritura dell'in diverse zone del litorale pugliese.A certificarlo sono i rilevamenti dell'riferiti alla prima quindicina di giorni del mese di luglio. Nella zona del, verso il quartiere barese di Santo Spirito, è stata riscontrata una presenza classificata comedi quella che comunemente e volgarmente è chiamata alga tossica. In particolare, lungo quella zona costiera, i campioni dell'ARPA Puglia hanno rilevato, quando il limite per l'insorgenza di sintomi quali rossore degli occhi, febbricola e spossatezza sono stabiliti dal Ministero della Salute in 10.000.Siamo in ogni caso vicini ai parametri aggiornati nel 2018 dallo stesso ente regionale in 30.000 cellule per litro in acqua in colonna. Valori superiori in regione sono stati riscontrati solo a Porto Badisco nel leccese ed a Torre Canne nel brindisino.Sale il numero di cellule per litro in acqua in colonna anche sul litorale nord, tra Giovinazzo e Molfetta, all'altezza delladove è stata riscontrata la presenza di 600 cellule per litro, mentre nelle acque di fondo ne sono state scoperte ben 5691.Il vento di maestrale di questi giorni, dopo il gran caldo avuto in settimana, potrà essere fattore di nebulizzazione delle spore e conseguente inalazione. Attenzione, quindi per chi dovesse decidere di sfidare nel fine settimana un meteo apparentemente avverso e recarsi ugualmente in spiaggia.