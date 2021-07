Alga tossica, scarsa presenza a Giovinazzo

Unalungo il litorale di Giovinazzo.È questo il responso dell'ARPA Puglia dopo i campionamenti nelle acque a sud ed a nord della nostra cittadina nel mese di giugno, complici le alte temperature che hanno favorito una fioritura leggermente anticipata. Nella prima quindicina, in particolare, quella che comunemente è chiamataè stata rintracciata la presenza di(100 nelle acque di fondo).Nella seconda metà, invece, le cellule per litro in colonna sono scese ad 80. Una presenza davvero scarsa, che non crea alcun problema alla salute (febbricola, nausea ed altre alterazioni fisiche), come specificato nelle linee guida ministeriali. Perché questo avvenga, c'è bisogno della presenza di 10.000 cellule per litro di acqua in colonna.Peggiorata invece la situazione tra Molfetta e Giovinazzo, all'altezza della, dove i riscontri ARPA hanno fatto emergerenel medesimo quantitativo di acqua prelevata.Il prossimo aggiornamento è previsto per la metà del mese di luglio.