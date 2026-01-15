Eventi e cultura
Al via la tre giorni dedicata a "Dite Inferno" nel borgo antico di Giovinazzo
Sinesi: «Novità per il pubblico su una struttura consolidata»
Giovinazzo - giovedì 15 gennaio 2026
Inizia una quattro giorni intensissima a Giovinazzo. Questa sera, giovedì 15 gennaio, il borgo antico si trasformerà in un palcoscenico diffuso su cui andranno in scena i canti dell'Inferno di Dante. "Dite Inferno" (nella foto di Giuseppe Palmiotto la scorsa edizione), per la regia di Pietro Naglieri, con la direzione artistica di Gianpaolo Sinesi e le musiche di Orazio Saracino, è lo spettacolo che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi dell'incantevole borgo antico in una straordinaria occasione di conoscenza della Cantica più celebre della Divina Commedia.
Inaugurazione questa sera alle 18.00, alla presenza del sindaco Michele Sollecito, e dell'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, che da anni vuole fortemente questa manifestazione. Con loro anche cento ragazzine e ragazzini delle scuole giovinazzesi, in una serata dedicata interamente ai residenti. I tre spettacoli si terranno alle 18.00, alle 19.30 ed alle 21.00 e sul circuito Vivaticket ed all'Infopoint di piazza Umberto I restano davvero ancora pochi biglietti. Ingresso dalla "Porta Nuova", come volgarmente dicono i locali, alla confluenza con via Madonna degli Angeli.
Sotto il nostro scritto la videointervista al direttore artistico, Gianpaolo Sinesi.
