Fuochi di Sant'Antonio Abate e "Dite Inferno": tutto il programma a Giovinazzo

IL PROGRAMMA

L'appuntamento è tra i più sentiti dalla comunità giovinazzese. Anche quest'anno la città si appresta a vivere la tradizionale festa deicon una serie di eventi coordinati dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Giovinazzoche precedono la giornata clouE anche quest'anno, dopo il grande successo delle passate edizioni, torna l'amatissima rappresentazione scenica itinerante dell'Inferno di Dante, 'Dite Inferno', che si terrà nel centro storico di Giovinazzo il 15, il 16 e il 17 gennaio a cura di ' Chiamata di Scena'.«Ogni volta che lo abbiamo proposto c'è stato il sold out perché il fascino della Divina Commedia, in particolare dell'Inferno, e la maestosità dell'opera di Dante finisce con il rapire sempre anche lo spettatore più distratto - spiega il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito - Inoltre, quest'anno il programma per Sant'Antonio Abate è pieno di appuntamenti pensati per tutte le età, dalla musica alla gastronomia, dalle rappresentazioni storiche alle visite guidate alla scoperta del patrimonio storico-artistico della nostra città. Pertanto, invitiamo tutti a venirci a trovare, l'atmosfera è veramente unica».«Questa festività, che ormai è iscritta nel Registro regionale dei rituali legati al fuoco, rappresenta per noi l'evento più importante in un periodo, come il mese di gennaio, in cui sappiamo bene che occorre spingere e impegnare tutte le nostre energie per attuare quella famosa e ambita destagionalizzazione che spesso sentiamo nominare e che noi riusciamo ad raggiungere grazie a questa festività - aggiunge l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli - A supporto di quanto detto, abbiamo i dati sulle presenze turistiche che sono in crescita nella nostra città grazie anche alle iniziative dell'infopoint aperto un anno fa. Dati importanti in cui tradizione, eventi culturali e visitatori risultano vincenti nella strategia messa in campo dalla nostra Amministrazione».Di seguito il programma completo della manifestazione. I tradizionalisaranno accesi in piazza Vittorio Emanuele II, nel centro storico e in altri angoli e vie suggestivi della città dove sarà possibile anche assaggiare cibi tipici della tradizione giovinazzese, e ci sarà la classica benedizione degli animali in piazza Costantinopoli. Durante gli eventi, in Piazza Vittorio Emanuele II sarà allestita una zona food per i partecipanti. ​Ore 10:00: Evento "Dite Inferno e l'educazione sentimentale nelle scuole" a cura di Chiamata di Scena per le scuole medie. ​Ore 18:30: Incontro "La commedia e la rima" alla Sala San Felice con il prof. Riccardo Viel, docente di Filologia e Linguistica Romanza all'Università degli Studi di Bari ' A. Moro', che introdurrà la figura di Dante Alighieri e la sua opera più famosa al mondo, ' La Divina Commedia'; ​Teatro Diffuso Itinerante ​Evento "Dite Inferno" nel Borgo di Giovinazzo, a cura di Chiamata di Scena. ​Primo turno: ritrovo ore 17:30, inizio ore 18:00.Secondo turno: ritrovo ore 19:00, inizio ore 19:30. ​Primo turno: ritrovo ore 17:30, inizio ore 18:00.Secondo turno: ritrovo ore 19:00, inizio ore 19:30. ​Terzo turno: ritrovo ore 20:30, inizio ore 21:00. ​Biglietti disponibili su VivaTicket.Ore 9:00: S. Antonio Abate e il Banditore incontrano bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. ​Ore 17:00: S. Antonio Abate e il Banditore incontrano gli anziani nelle RSA e case di riposo.Ore 21:30: Concerto musicale "La strana sensazione" in piazza Vittorio Emanuele II, a cura di Jobra Cooperativa.Ore 10:00: Esibizione della Bassa Banda di Giovinazzo per le vie della città. ​Ore 10:30: Esibizione della Street Band e artisti di strada in Piazza Vittorio Emanuele II. ​Ore 10:45 e 17:30: Visite guidate "Beati gli animali tra i Santi", a cura dell'Info Point Turistico. ​Ore 12:00/13:00: Rito della Benedizione degli animali in Piazza Costantinopoli con S. Antonio Abate e il Banditore. ​Ore 16:45: Accensione del Gran Falò in Piazza Vittorio Emanuele II, con animazione della Street Band e il Trenino del Fuoco. ​Ore 17:00: Bassa Banda per le vie della città per animare i falò della tradizione. ​Ore 19:00 e 20:00: Proiezione de "La vita e la leggenda di S. Antonio Abate" su Palazzo Devenuto. ​Ore 19:30: Rappresentazione scenica della "Cacciata degli Orsini da Giovinazzo".Ore 21:00: Concerto musicale del gruppo rock Rekkiabilly in Piazza Vittorio Emanuele II. ​