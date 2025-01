Nel borgo antico di Giovinazzo rivive la Divina Commedia. Buona la prima per "Dite Inferno"

13 foto Dite Inferno Gianluca Battista

Diverso.non èIl taglio è differente, alcuni quadri riferiti ad altrettante celebri cantiche sono diverse e le scelte recitative sono altre.E quindi vale davvero la pena tuffarsi nelle atmosfere dellache avvolgono completamente una parte consistente del borgo antico giovinazzese, con spunti interessanti per chiunque abbia una minima conoscenza del poema allegorico più celebre al mondo.Buona dunque la prima, con tre spettacoli andati in scena venerdì 17 gennaio, succulento prologo alla tre giorni dedicata ai festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate., per la regia die sotto la direzione artistica dicon musiche di Orazio Saracino, è uno spettacolo itinerante che coinvolge e sa stupire chi per la prima volta è giunto a Giovinazzo apposta per assistervi. Il viaggio di Dante e Virgilio agli inferi è cadenzato da passaggi in cui le anime dannate avvicinano fisicamente il pubblico che viene guidato, quasi sedotto, sarebbe il caso di dire, da "Caron Dimonio" che, con occhi di "bragia", ammalia e spalanca le porte dell'Inferno.Suggestive la scelta scenica sul sagrato della chiesa dello Spirito Santo e quella di piazza Benedettine dove il pubblico si tuffa nel V canto e si "scontra" con l'amore maledetto di Paolo e Francesca. In piazza Meschino il percorso si conclude con tre nuovi quadri ed emozioni forti che però è il caso di non anticipare. Passaggi essenziali per tornare a "riveder le stelle".Stasera si replica con tre nuovi spettacoli alle 18.00, alle 19.30 ed alle 21.00. Partenza da piazza Costantinopoli.