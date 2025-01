Maltempo, cambio programma per "Dite inferno"

La pioggia battente andrà scemando col passare delle ore e quindi "Dite Inferno" si svolgerà ugualmente. Lo spettacolo itinerante si farà comunque con lo spostamento degli orari. A comunicarlo gli organizzatori di Chiamata di Scena ed il direttore artistico, Gianpaolo Sinesi.Quindi gli spettacoli scaleranno di circa un'ora e mezza: chi ha il biglietto per le 18.00, potrà seguire quello delle 19.30; chi lo aveva comprato per le 19.30, lo potrà vedere alle 21.00; infine chi aveva il biglietto per le 21.00 potrà assistervi alle 22.30. Raduno con anticipo di mezz'ora in piazza Costantinopoli dove vi sarà il prefiltraggio. Gli organizzatori chiedono altresì tolleranza per eventuali piccoli ritardi dovuti all'allestimento scenografie.In caso di condizioni meteorologiche che dovessero ridivenire critiche dopo le 19.00 e portare all'annullamento, i biglietti saranno rimborsati da Vivaticket salvo per la parte della prevendita. Tutte le info minuto dopo minuto sulla pagina Facebook "Discover Giovinazzo".