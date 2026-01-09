Dite Inferno
Eventi e cultura

Sui passi di "Dite Inferno", alla scoperta dei luoghi della rappresentazione giovinazzese

Un tour guidato a cura dell'Info Point turistico

Giovinazzo - venerdì 9 gennaio 2026
Giovinazzo si proietta già al lungo fine settimana tra il 15 ed il 18 gennaio, quando ospiterà prima "Dite Inferno", la rappresentazione che per il borgo antico farà rivivere la celeberrima cantica dantesca, e poi i Fuochi di Sant'Antonio Abate, la grande festa popolare che unirà fede e tradizione.

Domani, sabato 10 gennaio, per far entrare i visitatori nel clima che si respirerà la settimana prossima, l'Info Point comunale ha organizzato un tour guidato "Sui passi di Dite Inferno". Sarà condotto, come sempre accade, da guide esperte, che accompagneranno turisti e visitatori in un itinerario che ricalca il percorso della manifestazione sotto la direzione artistica di Gianpaolo Sinesi.

Saranno quindi visitati e svelati alcuni siti chiave del borgo antico, cercando di cogliere i nessi con la simbologia e l'atmosfera dantesca. Partenza dall'Info Point turistico in piazza Umberto I alle ore 18.00. Per ulteriori notizie ci si potrà rivolgere all'indirizzo mail infopointgiovinazzo@gmail.com .


