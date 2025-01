Annullata la seconda serata di "Dite Inferno"

La seconda serata di "Dite Inferno" è stata definitivamente annullata dagli organizzatori per via del maltempo. I biglietti saranno rimborsati a coloro i quali li avevano acquistati sul circuito Vivaticket.Per tutto il pomeriggio gli organizzatori erano rimasti in contatto con il servizio meteo dell'Aeronautica Militare ed alle 13.00 avevano deciso di confermare gli spettacoli. Ma la Protezione Civile della Puglia ha diramato poi nel pomeriggio un'allerta meteo arancione su tutta la parte centrale della regione. Pioverà su Giovinazzo sino a tarda sera e non era possibile più far svolgere lo spettacolo.L'organizzazione si scusa con quanti si erano già messi in viaggio da altre province.