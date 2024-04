Acquisizione dei contatti online: come si può ottenere

Focalizzati (bene) sui bisogni dei tuoi clienti

Struttura bene il form contatti

Chiarezza, anche in questa zona della pagina, sui vantaggi che l'utente potrà apprezzare scaricando il lead magnet , ossia il contenuto di valore che riceverà in cambio lasciando il proprio contatto;

, ossia il contenuto di valore che riceverà in cambio lasciando il proprio contatto; richiesta delle sole informazioni necessarie ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi;

necessarie ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi; cura della user experience, così da rendere il form facilmente accessibile a prescindere da dove viene visualizzata la pagina.

Non dimenticare le call to action

Diversifica

Non dimenticare la SEO

Quando si progetta la presenza online della propria azienda o attività professionale, bisognaNon per tutti sono gli stessi. C'è chi ha la necessità di puntare sulla notorietà di brand e chi, invece, ha bisogno diPer ovvi motivi, i due siti non possono essere strutturati nello stesso modo.C'è poi da tenere in considerazione un ulteriore caso, ossia quello di chi ha bisogno di acquisire un numero importante di contatti, ma non ha ancora un sito web.Tra gli strumenti utili alle strategie di acquisizione contatti, le landing page svolgono un ruolo cruciale. Queste pagine, che possono essere particolarmente vantaggiose anche per coloro che non dispongono di un sito web dedicato (l'esperto del settore Luca Orlandini spiega come creare una landing page in tali circostanze), sono progettate per catturare l'attenzione dei visitatori e convincerli a fornire le proprie informazioni di contatto in cambio di un contenuto o di un'offerta di valore.Chiariti questi importantissimi aspetti di base, non resta che entrare nel vivo di quelli che sono i principali consigli da seguire per mettere a punto, a prescindere dal settore, una strategia di acquisizione contatti efficace.Soprattutto in questi anni, in cui sono finiti al centro della scena cambiamenti di grande importanza per quanto riguarda il valore della data protection Per avere maggiori chance di arrivare a questo risultato, la cosa giusta da fare è, tracciando un suo ritratto efficace.Quanti anni ha? Che lavoro fa? Quanto guadagna? Quali sono i suoi principali pain point? Queste sono solo alcune delle domande alle quali è importante rispondere per dare struttura, anche se non si ha un sito, a testi in grado di convincere l'utente a lasciare il proprio contatto.Può sembrare banale parlare diin una strategia di lead generation. Essenziale è ovviamente inserirlo, ma anche fare un passo oltre. Essenziale, infatti, è strutturarlo in maniera adeguata. Ecco cosa non deve mancare:Relativamente al form, è importante anche l'Così facendo, si riesce a capire bene se la collocazione del form stesso, le sue dimensioni, i colori e il font scelti sono adatti al proprio cliente target.Nel momento in cui si punta a fare lead generation - sia in una pagina specifica sul proprio sito, sia in una landing page esterna - è essenziale soffermarsi sull'importanza delle call action (o CTA).Oltre a non dimenticarsi di inserirle, è importante posizionarle bene - ancora una volta, gli A/B Test possono rivelarsi decisivi - e redigerle avendo cura di chiarire sempre il vantaggio per l'utente.Un esempio? Se l'obiettivo è la promozione di uno sconto sui propri prodotti o servizi, esplicita chiaramente l'entità del risparmio economico.Se hai, crea, per ciascuno di essi,Essenziale, in tutti i casi, èParagrafi non troppo lunghi, studio dei competitor, parole chiave ben distribuite e grassetti sono solo alcuni degli accorgimenti da mettere in atto.