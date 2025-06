Accoltellato, finisce in ospedale: arrestato un 70enne per tentato omicidio

Prima una lite e poi un accoltellamento, condi Giovinazzo finito in ospedale, a Bari, e dimesso in poche ore. Arrestato daidopo un'indagine lampo il presunto autore: si tratta di unincensurato -le sue iniziali - accusato di tentato omicidio, minaccia, porto di armi e oggetti atti ad offendere.Il fatto s'è verificato venerdì in via dei Vetturini, dove il 47enne, meccanico, è stato raggiunto dal presunto aggressore che avrebbe «agito con premeditazione». Un chiarimento verbale - «Se non vai a spostare le fitte ti ammazzo», le parole del 70enne - con un epilogo inatteso. In un momento di tensione l'aggressore avrebbe estrattoche ha raggiunto al petto l'uomo, trasportato all'ospedalea causa di. Se la caverà inIl caso, intanto, è passato nelle mani deiche hanno fermato l'uomo nella quasi flagranza di reato, «dopo un inseguimento», mentre il 70enne «tentava di darsi alla fuga verso Bitonto». I militari della, che per individuare l'aggressore, hanno ascoltato la vittima e visionato i filmati di sicurezza, hanno anche sequestrato a casa dell'uomo, fra cui quello- sul quale erano evidenti delle tracce di sangue - usato per ferire il 47enne.Il 70enne («Se non se ne va dal mio terreno lo uccido») è stato arrestato. Ieri, il giudice per le indagini preliminari del, dopo la convalida del carcere, ha sottolineato «l'attuale pericolo che l'uomo - difeso dall'avvocato- possa rendersi responsabile di altri gravi fatti di sangue».