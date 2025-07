A Giovinazzo una meravigliosa mostra sui violini

Dal 10 al 13 luglio in Sala San Felice

Gli spazi della Sala San Felice, nel borgo antico di Giovinazzo, ospiterà dal 10 al 13 luglio la mostra "La magia dei violini e la loro realizzazione" a cura di Giuseppe Carbonara. Un viaggio straordinario nella storia della musica e nell'antica e sapiente attività dei maestri liutai.La mostra è inserita nel programma "Giovinazzo Estate 2025", varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo e sarà visitabile dalle 19.30 alle 22.30 in tutte le serate. Un appuntamento da non perdere per la bellezza del tema.