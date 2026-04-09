Arma, va in pensione il luogotenente Del Vento. «Gli alamari cuciti sulla pelle»

Una carriera trascorsa sempre al servizio della gente. Da ieri, in pensione in punta di piedi, senza far rumore, con la pacatezza che l'ha reso unico, il luogotenente carica speciale, carabiniere con «gli alamari cuciti sulla pelle», proprio come la frase che tanto amava il generale60 anni, originario di Canosa di Puglia, dal 1997 in servizio aldella, reparto preposto alle attività di polizia giudiziaria e pronto intervento, è andato per anni a caccia di criminali e mafiosi, da Corato a Giovinazzo, da Bitonto a Palo del Colle, passando per Terlizzi e Ruvo di Puglia. Si vedeva poco - ha operato per anni in borghese -, ma c'era sempre. Negli uffici ad ascoltare le intercettazioni o lungo le strade a nord di Bari a segnare il territorio.Per i colleghi è stato un maestro, ma è ricordato anche per aver partecipato e diretto importanti indagini e per la cattura di centinaia di persone. Ha partecipato a diversi blitz antimafia contro i clan. In mezzo benconsecutivi e intensi a Molfetta, dove ha sempre combattuto la criminalità organizzata e quella comune (furti, rapine ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti), ottenendo numerosi risultati di servizio di primo piano, oltre ad lunga sequenza di operazioni.La sua una carriera pluridecennale, accanto ai magistrati dellae di, ai colleghi, costellata di sacrifici e tanti attestati. Tra questi la medaglia dinel 2018 efra cui quelli per la cattura di un latitante nel 2023 e l'indagine che permise di fare luce su 22 rapine nel 2009.