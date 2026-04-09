In via delle Filatrici un nuovo spazio per giochi ed attività fisica - VIDEO

«Questo intervento testimonia la volontà di alzare il livello della qualità della vita anche in periferia».Così, sindaco di Giovinazzo, ha raccontato in un video che proponiamo integralmente sotto il nostro articolo, la realizzazione di una, quindi per bambini ed adulti,alla periferia nord di Giovinazzo, ricadente nella maglia urbana D1.3.L'area sarà completata nelle prossime settimane e potrebbe essere un nuovo luogo di incontro anche per famiglie. All'interno dell'area sono stati piantumati«Si tratta del completamento della maglia D1.3 già prevista in fase di lottizzazione e quindi da realizzarsi, ma mai, nel concreto, cantierizzata ma per la quale i cittadini, che risiedono nella zona mista, avevano versato quanto di loro spettanza in termini di oneri - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici,-. Come sempre si cerca di andare a sistemare situazioni lasciate indietro o al degrado totale in questa città e presto vedremo gli ultimi sviluppi, mantenendo i tempi e le modalità indicate dalla normativa che in questa Città vede tutti i cantieri operativi ed allineati rispetto alle tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».Questo il video completo del primo cittadino.