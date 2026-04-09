Area giochi via delle Filatrici. <span>Foto Comune di Giovinazzo</span>
Area giochi via delle Filatrici. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

In via delle Filatrici un nuovo spazio per giochi ed attività fisica - VIDEO

Sollecito: «Intervento che testimonia la volontà di alzare il livello della qualità della vita anche in periferia»

Giovinazzo - giovedì 9 aprile 2026
«Questo intervento testimonia la volontà di alzare il livello della qualità della vita anche in periferia».
Così Michele Sollecito, sindaco di Giovinazzo, ha raccontato in un video che proponiamo integralmente sotto il nostro articolo, la realizzazione di una nuova area giochi e fitness, quindi per bambini ed adulti, in via delle Filatrici, alla periferia nord di Giovinazzo, ricadente nella maglia urbana D1.3.
L'area sarà completata nelle prossime settimane e potrebbe essere un nuovo luogo di incontro anche per famiglie. All'interno dell'area sono stati piantumati 15 nuovi alberi di diverse specie.

«Si tratta del completamento della maglia D1.3 già prevista in fase di lottizzazione e quindi da realizzarsi, ma mai, nel concreto, cantierizzata ma per la quale i cittadini, che risiedono nella zona mista, avevano versato quanto di loro spettanza in termini di oneri - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo -. Come sempre si cerca di andare a sistemare situazioni lasciate indietro o al degrado totale in questa città e presto vedremo gli ultimi sviluppi, mantenendo i tempi e le modalità indicate dalla normativa che in questa Città vede tutti i cantieri operativi ed allineati rispetto alle tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».
Questo il video completo del primo cittadino.



Area Giochi in via delle Filatrici
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Area Giochi in via delle Filatrici
Area Giochi in via delle Filatrici
  • Area Giochi 167
  • via delle Filatrici
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