Imterventi a Villa Spada. <span>Foto Forza Giovinazzo</span>
Imterventi a Villa Spada. Foto Forza Giovinazzo
Attualità

Messa in sicurezza Villa Spada, Forza Giovinazzo risponde a Civica 22

Nei pressi del campetto c'erano ferri arrugginiti scoperti

Giovinazzo - lunedì 13 aprile 2026
Nelle scorse giornate, attraverso una denuncia ufficiale inviata al sindaco Michele Sollecito, il consigliere comunale di Civica 22, Filippo Cortese, aveva posto all'attenzione dell'amministrazione comunale lo stato di incuria e quindi di pericolo per la giovane utenza, della zona adiacente il campetto di Villa Spada in cui molti ragazzini giocano quotidianamente.

La risposta di Palazzo di Città è arrivata nelle scorse ore con interventi mirato a risolvere la situazione. Forza Giovinazzo, partito di cui il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, è anche coordinatore cittadino, ha inteso ringraziare il movimento di opposizione ed ha precisato quanto segue:

Ringraziamo Civica 22 per la segnalazione, che è stata prontamente presa in carico dall'Amministrazione Comunale e risolta tempestivamente, almeno per quanto riguarda le criticità che avrebbero potuto causare incidenti.

Giova tuttavia evidenziare che la gestione di Villa Spada - Parco Scianatico è affidata da vent'anni, tramite apposita convenzione e con i conseguenti obblighi contrattuali ad una realtà societaria ben individuabile e certamente non vicina alla compagine amministrativa degli ultimi 15 anni. Nonostante ciò, l'Amministrazione è intervenuta a più riprese con lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione, delle aree giochi e interventi di potatura e manutenzioni varie.
Solo lo scorso mese, la società in oggetto ha presentato richiesta di risoluzione anticipata del rapporto, che sarebbe altrimenti scaduto nel 2027. La convenzione è facilmente reperibile ed è utile per comprendere quali fossero gli obblighi della Green Lounge, nonché i tempi e le condizioni previste.
In sintesi: tutto diventa straordinario quando non si agisce tempestivamente con l'ordinario, efficienza e tutela dell'area giochi, chiusura agli orari previsti in convenzione, vigilanza, trattamenti di profilassi sul verde, manutenzione delle siepi e del prato, pulizia degli spazi esterni e tutela igienico sanitaria dei bagni ecc, sono le basi affinché ciò non accada o venga limitato.

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