Messa in sicurezza Villa Spada, Forza Giovinazzo risponde a Civica 22

Giova tuttavia evidenziare che la gestione di Villa Spada - Parco Scianatico è affidata da vent'anni, tramite apposita convenzione e con i conseguenti obblighi contrattuali ad una realtà societaria ben individuabile e certamente non vicina alla compagine amministrativa degli ultimi 15 anni. Nonostante ciò, l'Amministrazione è intervenuta a più riprese con lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione, delle aree giochi e interventi di potatura e manutenzioni varie.

Solo lo scorso mese, la società in oggetto ha presentato richiesta di risoluzione anticipata del rapporto, che sarebbe altrimenti scaduto nel 2027. La convenzione è facilmente reperibile ed è utile per comprendere quali fossero gli obblighi della Green Lounge, nonché i tempi e le condizioni previste.

In sintesi: tutto diventa straordinario quando non si agisce tempestivamente con l'ordinario, efficienza e tutela dell'area giochi, chiusura agli orari previsti in convenzione, vigilanza, trattamenti di profilassi sul verde, manutenzione delle siepi e del prato, pulizia degli spazi esterni e tutela igienico sanitaria dei bagni ecc, sono le basi affinché ciò non accada o venga limitato.



Forza Giovinazzo