Nuove alberature per i lungomari di Giovinazzo

Sono in corso in questi giorni i lavori per la piantumazione diIn particolare, sono stati espiantati gli alberi presenti a Ponente ed a Levante e saranno piantaticompatibili con il paesaggio.Si tratta si sempreverdi a crescita lenta, particolarmente adatti in regioni come il nostro litorale caratterizzate da inverni particolarmente miti.A favore di questa scelta, già operata nella vicina Molfetta, ad esempio, secondo quanto appreso da Palazzo di Città ci sarebbe anche il potere ombreggiante elevato in stagioni calde. Sono in genere piante longeve e resistenti, che ben si adattano in zone luminose. Gli amministratori puntano anche aed in queste giornate saranno realizzati nuovi alvaretti per ospitare i ficus.