A Giovinazzo nel fine settimana c'è la "Festa in musica per la sua protettrice"

Musica perMusica per guardare verso l'alto, come forma di preghiera.È questa l'origine dell'iniziativa, voluta dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, nella persone di padre Francesco Depalo, in collaborazione con la scuola di musica "Filippo Cortese".L'appuntamento è fissato per le 18.30 di sabato 15 novembre, quando sarà celebrata una messa solenne animata dallaPoi, alle 19.30, concerto da non perdere deldiretti dal M° Michele Marzella. Saranno eseguiti brani sinfonici, ma nel programma ci sarà spazio anche per la musica leggera e contemporanea. Un modo autentico di celebrare la Santa Protettrice della musica ed unire la comunità di credenti.