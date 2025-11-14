Orchestra di Fiati Foto Gianluca Battista" />
Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". Foto Gianluca Battista
Musica

A Giovinazzo nel fine settimana c'è la "Festa in musica per la sua protettrice"

Una messa solenne e poi un concerto nella cattedrale di Santa Maria Assunta

Giovinazzo - venerdì 14 novembre 2025
Musica per Santa Cecilia. Musica per guardare verso l'alto, come forma di preghiera.
È questa l'origine dell'iniziativa "Musica in festa per la sua Protettrice", voluta dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, nella persone di padre Francesco Depalo, in collaborazione con la scuola di musica "Filippo Cortese".

L'appuntamento è fissato per le 18.30 di sabato 15 novembre, quando sarà celebrata una messa solenne animata dalla Corale Polifonica in onore di Santa Cecilia. Poi, alle 19.30, concerto da non perdere dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della stessa Corale Polifonica, diretti dal M° Michele Marzella. Saranno eseguiti brani sinfonici, ma nel programma ci sarà spazio anche per la musica leggera e contemporanea. Un modo autentico di celebrare la Santa Protettrice della musica ed unire la comunità di credenti.
  • Polifonica
  • Santa Cecilia
  • Orchestra di Fiati Filippo Cortese
Francesco Schittulli a Giovinazzo con "Una vita per vincere il cancro "
14 novembre 2025 Francesco Schittulli a Giovinazzo con "Una vita per vincere il cancro"
S.Martin Hotel, l'addio dei gestori di Opa Opa
13 novembre 2025 S.Martin Hotel, l'addio dei gestori di Opa Opa
Altri contenuti a tema
Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata Ieri sera, 15 settembre, il concerto all'interno della rettoria di San Giovanni Battista
Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto Appuntamento alle ore 20.00
Sollecito esalta la tradizione musicale delle bande e celebra la musica lirica Vita di città Sollecito esalta la tradizione musicale delle bande e celebra la musica lirica Un post per omaggiare la "Filippo Cortese" ed un momento della Festa Patronale visto come patrimonio da preservare
La Polifonica Giovinazzo omaggia Renato Carosone La Polifonica Giovinazzo omaggia Renato Carosone Appuntamento nel fine settimana nella sala concerti della “Scuola Comunale Musicale Filippo Cortese”
La Polifonica mette in scena a Giovinazzo "Il Trovatore" La Polifonica mette in scena a Giovinazzo "Il Trovatore" Ancora un omaggio a Giuseppe Verdi. Due appuntamenti nel fine settimana
"Tutto Totò", la Polifonica Giovinazzo porta in scena i brani del principe della risata "Tutto Totò", la Polifonica Giovinazzo porta in scena i brani del principe della risata Appuntamento il 27 e 28 aprile nella sala concerti della “Scuola Comunale di Musica Filippo Cortese”
Musica alla Festa Patronale, il Comitato sigla un doppio accordo Vita di città Musica alla Festa Patronale, il Comitato sigla un doppio accordo Prendono sempre più forma i festeggiamenti agostani in onore di Maria SS di Corsignano
L'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" omaggia Santa Cecilia L'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" omaggia Santa Cecilia Il 27 novembre il concerto nella parrocchia San Giuseppe
Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
13 novembre 2025 Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
Elezioni regionali, Tommaso Depalma incontra i giovinazzesi
13 novembre 2025 Elezioni regionali, Tommaso Depalma incontra i giovinazzesi
Giovinazzo dice addio a Fra' Antonio Triggiante
12 novembre 2025 Giovinazzo dice addio a Fra' Antonio Triggiante
Anche Giovinazzo in lutto per la scomparsa di Guido Di Leone
12 novembre 2025 Anche Giovinazzo in lutto per la scomparsa di Guido Di Leone
Sanità e lavoro in Puglia, le riflessioni di Tommaso Depalma
12 novembre 2025 Sanità e lavoro in Puglia, le riflessioni di Tommaso Depalma
Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia
12 novembre 2025 Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia
Sportello di prossimità, nelle scuole di Giovinazzo il progetto contro qualsiasi forma di violenza
12 novembre 2025 Sportello di prossimità, nelle scuole di Giovinazzo il progetto contro qualsiasi forma di violenza
"Festa del donatore " della Fratres Giovinazzo: le testimonianze
11 novembre 2025 "Festa del donatore" della Fratres Giovinazzo: le testimonianze
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.