A Giovinazzo nel fine settimana c'è la "Festa in musica per la sua protettrice"
Una messa solenne e poi un concerto nella cattedrale di Santa Maria Assunta
Giovinazzo - venerdì 14 novembre 2025
Musica per Santa Cecilia. Musica per guardare verso l'alto, come forma di preghiera.
È questa l'origine dell'iniziativa "Musica in festa per la sua Protettrice", voluta dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, nella persone di padre Francesco Depalo, in collaborazione con la scuola di musica "Filippo Cortese".
L'appuntamento è fissato per le 18.30 di sabato 15 novembre, quando sarà celebrata una messa solenne animata dalla Corale Polifonica in onore di Santa Cecilia. Poi, alle 19.30, concerto da non perdere dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della stessa Corale Polifonica, diretti dal M° Michele Marzella. Saranno eseguiti brani sinfonici, ma nel programma ci sarà spazio anche per la musica leggera e contemporanea. Un modo autentico di celebrare la Santa Protettrice della musica ed unire la comunità di credenti.
