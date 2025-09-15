Musica
Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto
Appuntamento alle ore 20.00
Giovinazzo - lunedì 15 settembre 2025 13.07
Si terrà questa sera, 15 settembre, in occasione della solennità della Madonna Addolorata, il concerto "Mater Dolorosa - Musica per la Festa dell'Addolorata". Inizio previsto nella rettoria di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, per le ore 20.00 con ingresso gratuito. L'evento è organizzato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine.
Ad esibirsi sarà il gruppo da Camera dell'Associazione Polifonica di Giovinazzo diretta dal M° Antonio Dangelico. Ad impreziosire la serata ci saranno le esibizioni del soprano Myriam Marcone e del tenore Leonardo Gramegna. Questo il programma musicale di sala:
- Dell'aurora tu sorgi più bella (tenore);
- Ave Maria di Charles Gounod (soprano);
- Ave Maria di Mercurio (tenore);
- Ave Maria di Franz Schubert (tenore e soprano);
- Ave Maria di Pietro Mascagni (tenore e soprano);
- Magnificat di Mons. Marco Frisina (soprano);
- Magnificat di Casini & Ciardella (tenore e soprano);
- Inflammatus (dallo Stabat Mater) di Gioacchino Rossini (tenore e soprano);
- Agnus Dei di Bizet (tenore);
- Madre, io vorrei - canto popolare moderno (soprano);
- Andrò a vederla un dì (tenore);
- Nome dolcissimo (soprano e tenore).
Ad esibirsi sarà il gruppo da Camera dell'Associazione Polifonica di Giovinazzo diretta dal M° Antonio Dangelico. Ad impreziosire la serata ci saranno le esibizioni del soprano Myriam Marcone e del tenore Leonardo Gramegna. Questo il programma musicale di sala:
- Dell'aurora tu sorgi più bella (tenore);
- Ave Maria di Charles Gounod (soprano);
- Ave Maria di Mercurio (tenore);
- Ave Maria di Franz Schubert (tenore e soprano);
- Ave Maria di Pietro Mascagni (tenore e soprano);
- Magnificat di Mons. Marco Frisina (soprano);
- Magnificat di Casini & Ciardella (tenore e soprano);
- Inflammatus (dallo Stabat Mater) di Gioacchino Rossini (tenore e soprano);
- Agnus Dei di Bizet (tenore);
- Madre, io vorrei - canto popolare moderno (soprano);
- Andrò a vederla un dì (tenore);
- Nome dolcissimo (soprano e tenore).