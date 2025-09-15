Chiesa di San Giovanni Battista
Chiesa di San Giovanni Battista
Musica

Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto

Appuntamento alle ore 20.00

Giovinazzo - lunedì 15 settembre 2025 13.07
Si terrà questa sera, 15 settembre, in occasione della solennità della Madonna Addolorata, il concerto "Mater Dolorosa - Musica per la Festa dell'Addolorata". Inizio previsto nella rettoria di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, per le ore 20.00 con ingresso gratuito. L'evento è organizzato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine.

Ad esibirsi sarà il gruppo da Camera dell'Associazione Polifonica di Giovinazzo diretta dal M° Antonio Dangelico. Ad impreziosire la serata ci saranno le esibizioni del soprano Myriam Marcone e del tenore Leonardo Gramegna. Questo il programma musicale di sala:

- Dell'aurora tu sorgi più bella (tenore);
- Ave Maria di Charles Gounod (soprano);
- Ave Maria di Mercurio (tenore);
- Ave Maria di Franz Schubert (tenore e soprano);
- Ave Maria di Pietro Mascagni (tenore e soprano);
- Magnificat di Mons. Marco Frisina (soprano);
- Magnificat di Casini & Ciardella (tenore e soprano);
- Inflammatus (dallo Stabat Mater) di Gioacchino Rossini (tenore e soprano);
- Agnus Dei di Bizet (tenore);
- Madre, io vorrei - canto popolare moderno (soprano);
- Andrò a vederla un dì (tenore);
- Nome dolcissimo (soprano e tenore).
  • Polifonica
  • Cattedrale Giovinazzo
  • Addolorata
Sant'Agostino, che festa per la "decima " al Gamberemo
15 settembre 2025 Sant'Agostino, che festa per la "decima" al Gamberemo
Il Festival Beer approda a Giovinazzo
15 settembre 2025 Il Festival Beer approda a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo Chiesa locale Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo La statua della Vergine, una delle più antiche a Giovinazzo, ha visto completarsi il restauro di una cifra d'argento
Campanili cattedrale, passerella e Molo di Levante nuovamente illuminati - FOTO Attualità Campanili cattedrale, passerella e Molo di Levante nuovamente illuminati - FOTO Depalo: «Lettura diversa di piazza Duomo che diventa vera agorà e non più mero parcheggio»
Una comunità intera in preghiera per Papa Francesco Chiesa locale Una comunità intera in preghiera per Papa Francesco Ieri sera nella Concattedrale di Giovinazzo la Veglia per il Pontefice defunto
Settimana Santa, il programma liturgico completo nella Concattedrale di Santa Maria Assunta Chiesa locale Settimana Santa, il programma liturgico completo nella Concattedrale di Santa Maria Assunta Questa sera la celebrazione della "Madonna sotto l'Organo"
Concerto di Passione, tanti consensi in Cattedrale per l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" Concerto di Passione, tanti consensi in Cattedrale per l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" Si è chiuso così il programma degli eventi in onore dell'Addolorata
Per le strade di Giovinazzo la processione dell'Addolorata - FOTO e VIDEO Religioni Per le strade di Giovinazzo la processione dell'Addolorata - FOTO e VIDEO Ieri sera, Venerdì di Passione, il prologo alla Settimana Santa
La Polifonica Giovinazzo omaggia Renato Carosone La Polifonica Giovinazzo omaggia Renato Carosone Appuntamento nel fine settimana nella sala concerti della “Scuola Comunale Musicale Filippo Cortese”
Ieri sera la traslazione dell'Addolorata da Sant'Andrea in Concattedrale - FOTO E VIDEO Religioni Ieri sera la traslazione dell'Addolorata da Sant'Andrea in Concattedrale - FOTO E VIDEO Inizia oggi il Settenario. L'11 aprile la processione del simulacro per le vie della città
Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello
15 settembre 2025 Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo " e Enrico Fink con “Patrilineare "
15 settembre 2025 Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare"
10
Rifiuti, il solito sabato sera tra piazza Garibaldi e via Marconi
15 settembre 2025 Rifiuti, il solito sabato sera tra piazza Garibaldi e via Marconi
Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo
14 settembre 2025 Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo
Il Defender Giovinazzo C5 cade all'esordio a Barletta: finisce 3-2
14 settembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 cade all'esordio a Barletta: finisce 3-2
Emiliano: «Mai più nel centrosinistra ciò che abbiamo visto in queste settimane»
14 settembre 2025 Emiliano: «Mai più nel centrosinistra ciò che abbiamo visto in queste settimane»
Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo
14 settembre 2025 Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo
Master ed Executive Master, due modi diversi di investire nel proprio futuro
13 settembre 2025 Master ed Executive Master, due modi diversi di investire nel proprio futuro
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.