Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto

Si terrà questa sera, 15 settembre, in occasione della solennità della Madonna Addolorata, il concerto "Mater Dolorosa - Musica per la Festa dell'Addolorata". Inizio previsto nella rettoria di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, per le ore 20.00 con ingresso gratuito. L'evento è organizzato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine.Ad esibirsi sarà il gruppo da Camera dell'diretta dal M° Antonio Dangelico. Ad impreziosire la serata ci saranno le esibizioni del soprano Myriam Marcone e del tenore Leonardo Gramegna. Questo il programma musicale di sala:- Dell'aurora tu sorgi più bella (tenore);- Ave Maria di Charles Gounod (soprano);- Ave Maria di Mercurio (tenore);- Ave Maria di Franz Schubert (tenore e soprano);- Ave Maria di Pietro Mascagni (tenore e soprano);- Magnificat di Mons. Marco Frisina (soprano);- Magnificat di Casini & Ciardella (tenore e soprano);- Inflammatus (dallo Stabat Mater) di Gioacchino Rossini (tenore e soprano);- Agnus Dei di Bizet (tenore);- Madre, io vorrei - canto popolare moderno (soprano);- Andrò a vederla un dì (tenore);- Nome dolcissimo (soprano e tenore).